Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tilanne on kriittinen

Marinin hallitus on toteuttanut oppivelvollisuuden uudistuksen, jonka perusteella oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden kannalta tilanne ei ole hyvä, koska vaativan erityisen tuen paikkoja ei ole tarpeeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys on juuri ollut lausuntokierroksella.

Laajentamisen toimeenpanon yhteydessä on havaittu eräitä lainsäädännön tarkennustarpeita. Yksi niistä koskee sitä, saako erityistä tukea tarvitseva oppivelvollinen tarpeeksi ajoissa tietoa hänelle osoitetusta opiskelupaikasta. Asia koskee erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria.

Opiskelupaikan osoittaminen mahdollisimman pian on tärkeä asia niin oppivelvollisen kuin koulutuksen järjestäjänkin kannalta. Ehdotetun muutoksen suurin ongelma on kuitenkin se, että tälläkään hetkellä vaativan erityisen tuen paikkoja ei ole riittävästi. Jo syksyllä 2021 oppivelvollisuuslain astuessa voimaan nähtiin, että tulijoita on enemmän kuin paikkoja.

Koulutuksen järjestäjät ovat hakeneet tähän lisää rahoitusta, jota ei kuitenkaan pyynnöistä huolimatta ole myönnetty täysimääräisesti. Koulutuksen järjestäjien viestit siitä, että uudistus on aliresursoitu, ei ole otettu riittävän vakavasti. Tilanne on kriittinen ennen kaikkea erityisen tuen opiskelijoiden osalta.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä on tullut esiin myös positiivisia haasteita. Jo nyt koulutuksessa olevat kaipaavat itselleen jatkokoulutusta. Tämä on huomioitava tulevissa koulutuspoliittisissa ratkaisuissa, kuten myös se, että tehostetun ja erityisen tuen opiskelijoiden määrä on kasvanut tasaisesti joka vuosi.

On tärkeää, että jokaiselle oppivelvolliselle löytyy tarkoituksenmukainen koulutusmuoto ja opiskelupaikka oppivelvollisuuden suorittamiseksi. Tämä edellyttää, että oppivelvollisuusuudistuksen hengen mukaisesti koulutuksen järjestäjille on korvattava kaikki uudistuksen kustannukset.

Jussi-Pekka Rode

elinkeinopoliittinen asiantuntija

Sivistystyönantajat