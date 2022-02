S-ryhmä toi Kotimaista-tuotesarjan markkinoille ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Vuonna 2020 tuotesarjan pakkaukset uusittiin, ja sekä televisiossa että elokuvateattereissa esitettiin mahtipontista mainosta, joka pyörii tälläkin hetkellä uusintakierroksella. Mainoksen tunnelma oli vahvasti kansallisromanttinen, vaikka sitä ei luultavasti Suomessa oltu edes kuvattu.

S-ryhmän mukaan suomalaisten arvostus kotimaisuutta kohtaan on kasvanut ja siksi se on panostanut Kotimaista-tuotesarjaansa merkittäviä summia. Keskon vastaava tuotesarja on Pirkka, josta löytyy noin 2 600 tuotetta. Näistä noin 1 000 on kotimaista tuotantoa.

Kummankin tuotesarjan myydyimmät tuotteet ovat ruokaa.

Kumpikin kauppaketju tekee tällä hetkellä kovaa tulosta, Kesko suorastaan historiallisen kovaa.

Kuitenkin samaan aikaan maatalouden kentältä kuuluu synkkiä viestejä: rehun, lannoitteiden sekä energian hinnat ovat olleet jo pitkään noususuunnassa, mutta kauppa ja elintarviketeollisuus eivät ole reagoineet mitenkään maataloustuottajien hätään.

Yksi toisensa jälkeen maanviljelijät joutuvat puntaroimaan omaa toimintaansa ja pahimmassa tapauksessa lopettamaan toimintansa, kuten Juha Wikströmille (YLE 6.2.) kävi sikalansa kanssa. Pitkän kipuilun jälkeen mies päätti, että teurasauto saa hakea siat teuraalle.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ihmetteli muutama päivä sitten samaisessa YLE:n uutisessa Keskon Mikko Helanderin väitteitä siitä, että kaupalla ei ole vaikutusvaltaa helpottamaan tuottajien ahdinkoa.

Kesko aikoo maksaa tänä keväänä 421 miljoonan euron osingot, joten kaupalla menee kyllä hyvin. Sillä ei vain ole vaikutusvaltaa. Ongelma on Helanderin mukaan elintarviketeollisuuden ja tuottajien rajapinnassa.

Tätä selitystä ei niele ministeri eikä allekirjoittanutkaan, sillä sen lisäksi, että kauppa on ruokaketjun isoin toimija, kauppa on myös erittäin keskittynyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupalla on vaikutusvaltaa tai oikeammin jopa saneluvaltaa ruokaketjun sisällä tapahtuviin ratkaisuihin.

Jos halutaan, että tässä maassa tuotetaan vielä kotimaista lähiruokaa, maataloustuottajien ahdinko pitää tunnustaa ja koko ruokaketjua pitää tarkastella uudesta näkökulmasta. Ei ole kovin kestävää kehitystä tuoda ulkomailta liha- ja maataloustuotteita, joita tässä maassa pystytään tuottamaan korkealaatuisesti itse.

Ei ole myöskään kovin järkevää runtata hintoja niin alas, että maataloustuottajat joutuvat venymään katkeamispisteeseen saakka. Hyvästä laadusta ja lähiruoasta pitää pystyä maksamaan tuottajille enemmän, eikä sitä pidä tehdä yksinomaan tukia nostamalla, sillä kauppojen ja elintarviketeollisuuden tulokset osoittavat, että löysää on, kunhan sitä hieman sieltä ruokaketjun syövereistä esille kaivaa.

Jaakko Jäntti

Porin kaupunginvaltuutettu, vuoden 2023 eduskuntavaaliehdokas (oletettu)