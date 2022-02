Työnohjaus on myös yrittäjän tukena

Avoin ja luottamuksellinen keskustelu työnohjaajan kanssa selkiyttää yrittäjän ajatuksia.

Pitkittynyt pandemiatilanne on haastanut meitä kaikkia niin työssä kuin vapaalla. Muuttuvat ohjeistukset ja rajoitukset ovat aiheuttaneet monenlaista päänvaivaa.

Yrittäjien on pitänyt oppia tulkitsemaan kaikkea pandemiatietoa ja samalla myös huolehtia sekä asiakkaidensa että työntekijöidensä terveysturvallisuudesta. Pandemian vaikutukset myös liiketoimintaan ovat saattaneet olleet dramaattisia: jatkuvaa epävarmuutta, maksuvaikeuksia, lomautuksia, toiminnan väliaikaista alasajoa ja uudelleen pystyttämistä, samalla myös osaavasta työvoimasta kiinnipitämistä. Kaikessa tässä muutosvirrassa yrittäjä on useimmiten unohtanut yhden tärkeä asian: itsensä ja oman hyvinvointinsa.

Työnohjaus on yksi hyvä tapa yrittäjälle pitää huolta itsestään, hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Terminä työnohjaus saattaa olla harhaanjohtava. Se voidaan sekoittaa perehdytykseen tai työnopastukseen. Mieleen voi nousta myös kuva ulkopuolisesta henkilöstä, joka tulee neuvomaan tai opastamaan yrittäjää hänen työssään ja yritystoiminnan pyörittämisessä. Tästä työnohjauksessa ei kuitenkaan ole kyse.

Työnohjauksen ideana on, että ulkopuolinen, työnohjaajaksi kouluttautunut henkilö auttaa yrittäjää tutkimaan omaa työtään, arvioimaan työtapojaan ja kehittämään parempia tapoja esimerkiksi oman yrityksensä johtamiseen. Työnohjaaja pyrkii roolissaan objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin. Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvo ohjattavaa.

Avoin ja luottamuksellinen keskustelu työnohjaajan kanssa selkiyttää yrittäjän ajatuksia, auttaa kokonaisuuksien hahmottamisessa sekä keskustelujen myötä asioiden näkeminen uudessa valossa helpottuu. Työnohjauksessa saa purkaa myös omaa mieltä ja käsitellä tunteitakin, jos yrittäjällä on siihen tarvetta. Tämäkin tapahtuu turvallisessa ympäristössä ilman pelkoa konfliktista.

Suomessa on lähes 300 000 yritystä, joista yli 90 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Yksinyrittäjiäkin on Suomessa tuhansia. Kirjoittajan mukaan yrittäjätkin voisivat hyötyä työnohjauksesta, jossa tavoittena ei ole neuvominen vaan yrittäjän rohkaiseminen sekä oman hyvinvoinnin tai yritystoiminnan näkökulmien avartaminen.

Työnohjauksessa kohtaa kaksi ammattilaista: yrittäjä on oman liiketoimintansa paras asiantuntija ja työnohjaajan vastuulla on ohjausprosessi. Työnohjaajan tehtävänä on auttaa kysymyksillään yrittäjää löytämään ja oivaltamaan omat ratkaisunsa, jäsentämään työhön liittyviä asioita sekä tilanteita ja oppimaan niistä.

Yrittäjä tuntee aina oman yrityksensä parhaiten, ja työnohjauksessa hyödynnetään juuri tätä tietoa. Työnohjauksen avulla yrittäjä myös voimaantuu, rohkaistuu sekä löytää uusia näkökulmia omaan hyvinvointiinsa ja yritystoimintaansa. Myös yrittäjän luottamus omiin kykyihinsä ja itsetuntemus lisääntyvät työnohjausprosessin aikana.

Suomessa on lähes 300 000 yritystä, joista 93 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Yksinyrittäjiä on runsas 200 000.

Juuri näitä pienimpiä yrityksiä koronakriisi on kurittanut pahiten. Nämä yritykset ja näiden liiketoiminta rakentuvat usein yrittäjän intohimolle ja tekemiselle. Ja juuri näissä yrityksissä yrittäjä on saattanut jättää itsensä ja oman hyvinvointinsa top-listansa viimeiseksi.

Työnohjauksen avulla yrittäjällä on mahdollisuus pysähtyä itsensä ääreen, käyttää aikaa omien voimavarojensa kartoittamiseen sekä vahvistamiseen. Ja tämä kaikki on viime kädessä hyödyksi myös yrittäjän liiketoiminnalle.

Satakunnan Ammattikorkeakoulussa on parhaillaan käynnissä RestarT-hanke, jossa yrittäjille tarjotaan myös työnohjauspalveluita.

Minna Kalliomäki

Kirjoittaja on työhyvinvoinnin asiantuntija, johdon ja esimiesten työnohjaaja CSLE, työnohjaaja STOry ja työskentelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa.