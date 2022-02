Kun Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa otettiin käyttöön Kirkon Palvelukeskus (Kipa, talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelma), taloushallinnon tehtäviä siirrettiin hengellisen työn tekijöille. Tarkoitus oli käsittääkseni alun perin päinvastainen.

Kirkkoherroista on tehty toimistosihteereitä. Miten kirkolla on varaa siihen, että se maksaa vähintään yhden maisterin tutkinnon suorittaneelle kirkkoherran palkkaa siitä, että tämä tekee merkonomin töitä? Kirkkoherralla ja muillakin hengellisen työn tekijöillä pitäisi olla sihteeri.

SAP-pohjainen Kipa on täysin sopimaton pienelle seurakunnalle. Se on tarkoitettu työyhteisölle, jossa on ehkä tuhat työntekijää. Nyt muutaman ihmisen täytyy käydä keskustelemassa toistensa kanssa järjestelmässä, joka on suuri ja kömpelö, täynnä valikoita ja hidas käyttää. Osa digitaalisista tehtävistä on täysin tarpeettomia.

Työelämän huonontaminen saisi jo loppua. Seurakunnat on pakotettu ottamaan käyttöön palkkausjärjestelmä, jossa suorituslisää maksetaan vain joillekin. Ylimääräistä rahaa ei kuulemma saa jakaa tasan kaikille. Tämä myrkyttää työntekijöiden välit. Pienessä seurakunnassa työtä tehdään yhdessä, oman työalan rajat ylitetään usein, toisia autetaan. Kukin tekee työtä omien kykyjensä mukaan. Nyt joku siis vetää välistä.

Olen sanonut, että en ala pisteyttää työntekijöitä. Jos vaikkapa kanttori soittaa väärin ja pappi pitää surkeita saarnoja, niin sehän on heidän oma häpeänsä. Se riittäköön, en minä sen takia halua palkkoihin puuttua.

Kirkolle on tyypillistä, että otetaan kyllä käyttöön uusia toimintatapoja ja tekniikoita, mutta säilytetään samalla vanhat. Vanhoja rakenteita pidetään yllä uusien rinnalla. Piispajohtoisen hiippakuntahallinnon lisäksi seurakuntatason hallintoon on otettu mallia kunnallishallinnosta.

Kaikesta tästä on seurannut, että samoja asioita tehdään kaksin- tai moninkertaisesti. Asioista keskustellaan ja/tai päätetään monella eri joukolla.

Meillä on Kirkkohallitus, tuomiokapitulit, hiippakuntavaltuustot, piispainkokous, kirkkovaltuustot, kirkkoneuvostot, seurakuntaneuvostot, kappelineuvostot, suunnitteluryhmät, johtoryhmät, työntekijäkokoukset, lääninrovastien kokoukset, kirkkoherrojen kokoukset, eri työntekijäryhmien kokoukset ja synodaalikokoukset. Työryhmiä ja koulutuksia järjestetään melkein kaikille mahdollisille asioille.

Kirkkoherran virka on papin virka. Olen osallistunut moneen kirkkoherrojen kokoukseen, mutta koskaan niissä ei ole keskusteltu esimerkiksi siitä, miten kirkkoherrat löytäisivät aikaa perehtyä Raamatun teksteihin – ja mielellään vielä alkukielellä.

Kirkko kulkee väärään suuntaan, jos kirkkoherroilla, eikä välttämättä muillakaan papeilla, ole enää aikaa lukea Raamattua muuta kuin juuri sen verran, mitä saarnan valmisteluun tarvitsee. Nyt aikaa menee pikkuasioissa näpertelyyn. Olen huomannut senkin, että osalla luottamushenkilöistä on hyvin heikko raamatuntuntemus.

Kirkossa tuotetaan jatkuvasti järkyttävät määrät suunnitelmia, strategioita, muistioita, selvityksiä, esityksiä, ehdotuksia, tehtävänkuvauksia, luonnoksia, katsauksia, kirjelmiä, kokousmuistioita, pöytäkirjoja, raportteja, mietintöjä, ohjeita, oppaita, johtosääntöjä, ohjesääntöjä, työjärjestyksiä, tilastoja ja toimintakertomuksia. Osalla näistä ei ole mitään käytännön merkitystä.

Kirjallisesta ahkeruudesta huolimatta kirkon jäsenmäärä pienenee. Pitäisi tehdä varsinaista työtä eikä jatkuvasti suunnitella ja raportoida sitä.

Aila Tuula Isotalo

TL, FM, pian entinen kirkkoherra

Säkylä-Köyliön seurakunta