Henkilökohtainen tapaaminen hoitajan kanssa on asiakkaan etu

Kessote ilmoitti loppuvuodesta 2021, että "Haluamme Keski-Satakunnan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymässä tuottaa asiakkaille laadukasta ja hyvää palvelua. Siirrymme uudenlaiseen toimintamalliin asiakasryhmässä, joka käy inr-arvojen mittauksella sairaanhoitajalla. Jatkossa asiakas käy inr-kokeessa laboratoriossa ja vastauksen hän saa seuraavana päivänä joko tekstiviestillä tai puhelinsoitolla."

Ymmärrän, että terveydenhuollon palveluja tulee kehittää. Näen uudessa toimintamallissa kuitenkin merkittäviä riskitekijöitä ja heikennyksiä esimerkiksi iäkkäiden asiakkaiden palveluun. Käsittääkseni Suomessa on tavoitteena mahdollistaa iäkkäiden ihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja pyrkiä vähentämään sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon tarvetta ennalta ehkäisevillä palveluilla.

Kokemäellä inr-hoitajien palvelu on toiminut asiakkaan näkökulmasta vanhalla toimintamallilla erinomaisesti ja ollut yksi erinomainen esimerkki ennaltaehkäisevästä terveydenhuollon palvelusta.

Aikaisemmassa toimintamallissa tuttu hoitaja näkee asiakkaan henkilökohtaisesti vastaanottaessa, onko asiakkaan kunto edellisestä kerrasta heikentynyt. Asiakas saa selvät ohjeet paperilla lääkityksestä ja seuraavasta kerrasta. Hoitaja pystyy myös arvioimaan, ymmärtääkö asiakas kuulemansa. Asiakas tuntee itsensä tärkeäksi, kun voi pyytää itse reseptinsä uusittaviksi ja kertoa, miten edelliset viikot ovat menneet.

Koronan myötä ikäihmisten sosiaaliset kanssakäymiset ovat monella vähentyneet merkittävästi. Inr-hoitajan tapaamisella esimerkiksi parin kuukauden välein on todella suuri merkitys asiakkaalle. Osalle asiakkaista inr-hoitaja on ainoa ulkopuolinen henkilö, jonka kanssa voi puhua nykyisestä tilanteesta. Inr-hoitajan tapaaminen on myös monelle omaishoitajalle tärkeä kohtaaminen asiakkaan hoidon kannalta.

Kokemäen vanha toimintamalli, jossa inr-hoitaja otti asiakkaan henkilökohtaisesti vastaan, takasi asiakkaalle sujuvan, laadukkaan ja hyvän palvelun. Palvelu takasi asiakkaalle kokonaisvaltaista hoitoa ja toimi myös ennaltaehkäisevänä palveluna.

Kessoten uuden toimintamallin mukaan "jatkossa asiakas käy inr-kokeessa laboratoriossa ja vastauksen hän saa seuraavana päivänä, joko tekstiviestillä tai puhelinsoitolla. Samalla hän saa myös ajan seuraavalle mittaukselle.”

Uuden toimintamallin heikkoutena on esimerkiksi se, että puhelinsoitto tai tekstiviesti ei sovellu kaikille asiakkaille. Esimerkiksi iäkkäillä henkilöillä voi olla heikentynyt kuulo tai kuullun ymmärtäminen voi olla heikkoa. Kaikki asiakkaat eivät osaa käyttää myöskään matkapuhelimen tekstiviestiominaisuutta.

Aiemmin vastaanotolla tapahtunut reseptien uusimispyyntö vaatii jatkossa käsittääkseni asiakkaalta erillisen yhteydenoton palveluntuottajaan. Pahimmassa tapauksessa asiakkaan hoidon kannalta tärkeän reseptin uusiminen jää hoitamatta.

Suomalaiset ovat myös sisukasta kansaa asumaan omassa kodissa. Asiakas ei välttämättä kerro puhelimessa hoitajalle kaikkea tilanteestaan, koska voi pelätä joutuvansa sairaalaan.

Sanotaan, että "silmät on sielun peili". Ammattitaitoinen inr-hoitaja ja asiakkaan vastaanottaminen henkilökohtaisesti ovat turvanneet aikaisemmin asiakkaan sujuvan, laadukkaan, hyvän ja kokonaisvaltaisen hoidon.

Miten Kessote toteuttaa puhelinsoitolla tai tekstiviestillä laadukkaan ja hyvän palvelun inr-palveluja tarvitseville asiakkaille, joilla on huonontunut kuulo, vaikeuksia kuullun ymmärtämisessä, tai jotka eivät osaa lukea tekstiviestejä? Nähdäkseni vanhan toimintamallin mukaiselle palvelulle on edelleen tarvetta.

Irma Leppänen

omaishoitaja

Kokemäki