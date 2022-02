Porin sivistyslautakunnan päätös muuttaa koulupiirirajoja Meri-Porissa on herättänyt aikamoista parran pärinää. Enkä asiaa lainkaan ihmettele.

Jostain kumman syystä Porin kaupungin virkamiehet ja sivistyslautakunnan jäsenet eivät laita kovinkaan paljon painoarvoa pienten 1.-luokkalaisten koulutaipaleen turvallisuudelle näitä päätöksiä esitellessään ja tehdessään. Pelkästään turvallisuusseikkojen vuoksi koko hommalle olisi pitänyt laittaa piste sivistyslautakunnan kokouksessa 7.12.2021.

On ollut kuitenkin hienoa huomata, että pienillä koululaisilla on vielä puolustajia, joten iso kiitos Mika Aholle (vas.) ja Heidi Sakarille (ps.) tekemistänne valtuustoaloitteista asian suhteen.

Julkisessa keskustelussa on kuitenkin mielestäni jäänyt hyvin pienelle huomiolle sivistyslautakunnan päätöksen alkuperäiset perusteet. Näillä perusteilla virkamiehet saivat lautakunnan tekemään kyseisen päätöksen, ja mielestäni nämä perusteet eivät kestä kriittistä tarkastelua.

Perusteluissa kerrotaan sangen laajasti, mitä kaikkea palveluita Meri-Porin yhtenäiskoulussa on, ja kuinka paljon henkilökuntaa kyseisestä koulusta löytyy. Perusteluissa kuitenkin unohdetaan mainita, että kyseiset palvelut ovat lakisääteisiä ja osa mainitusta henkilökunnasta työskentelee yläasteen puolella.

Esimerkiksi seitsemästä erityisopettajasta kolme työskentelee yläasteen puolella ja yksi on puoliksi ala-asteella ja yläasteella. Enäjärven koulussa on myös erityisopetusta, siellä työskentelee sama koulukuraattori kuin yhtenäiskoululla. Koulunkäynninohjaajiakin on Enäjärven ala-asteella enemmän, jos heidän määränsä suhteutetaan oppilasmäärään. Eivät nämä tukipalvelut ole mitenkään sidoksissa Meri-Porin yhtenäiskouluun.

Perusteluita lukiessa näihin asioihin vihkiytymätön ihminen saattaisi luulla, että Enäjärven koulussa näitä koulunkäynnin tuen palveluita ei tarjota lainkaan. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Kaikkein omituisinta perusteluissa on se, että niissä mainitaan yhtenäiskoululla oleva JOPO-luokka. Mahtavatko kaikki sivistyslautakunnan jäsenet tietää, että JOPO-luokka on 7–9.-luokkalaisille suunnattu koulunkäynnin tuen palvelu. Sillä ei ole mitään tekemistä 1.-luokkalaisten kanssa. Miksi JOPO-luokka siis edes mainitaan näissä perusteluissa?

Samaten voisi kyseenalaistaa koulunuorisotyöntekijän mainitsemisen tässä yhteydessä. Yhtenäiskoulun nettisivujen mukaan koulunuorisotyöntekijän työskentely painottuu yläkouluikäisiin. Entä onko Icehearts-joukkueeseen pääsy rajattu vain yhtenäiskoulun oppilaisiin? Joukkue kertoo kuitenkin toimivansa koko Meri-Porin alueella.

Kaikkien muidenkin palvelujen mainitseminen on silkkaa jossittelua tässä tapauksessa. Vai onko virkamiehillä tai sivistyslautakunnan jäsenillä jotain salaista tietoa, että juuri nämä koulupiirimuutoksen takia yhtenäiskouluun siirtyvät 1.-luokkalaiset tarvitsevat näitä palveluja?

Varmasti suurin osa lapsista käy koulunsa tarvitsematta mitään oppilashuollon palveluja. On mielestäni erittäin omituista, että koulupiirimuutosta yritetään perustella näiden palveluiden saatavuudella, vaikka lapset eivät niitä välttämättä edes tarvitse. Jos tarvitsevat, niin he saavat niitä ihan samalla tavalla Enäjärven ala-asteella.

Olisi erittäin mielenkiintoista tietää, onko yksikään Porin sivistyslautakunnan jäsen kyseenalaistanut näitä alkuperäisiä päätöksen perusteitä? Jos he ovat tehtäviensä tasalla, niin varmasti ovat kysyneet näitä kysymyksiä.

Matti Tuominen

tulevan koululaisen isä

Pori, Enäjärvi