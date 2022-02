Moni asia on hyvin, mutta paljon olisi vielä tehtävää nuorten mielenterveysongelmien hoidossa, kirjoittaja muistuttaa.

Kiitos Satakunnan maakunnallinen nuorisovaltuusto hyvästä kannanotostanne mielipidekirjoituksessanne (SK 3.2.2022)! Olette huolissanne nuorten mielenterveysongelmien kasvusta ja esitätte, että kouluihin olisi hyvä saada erillinen mielenterveystarkastus, kouluterveystarkastusten rinnalle.

Huolenne on aiheellinen. Kouluterveydenhoitajat jakavat tämän huolen kanssanne liittyen esimerkiksi terveystarkastuksiin. Niitä tekevillä kouluterveydenhoitajilla on usein riittämättömyyden tunne, koska terveystarkastuksessa käydään läpi nuoren ja perheen hyvinvoinnin kaikki osa-alueet laajasti.

Näihin liittyy monta osiota ja kysymystä. Lisäksi moninaiset lakisääteiset työt ja terveydenhoitajan työnkuvaan liittyvät muutokset ja koko ajan lisääntyvät vaatimukset vaikuttavat myös muun muassa työssä jaksamiseen.

Riittämättömyyden tunne on lisääntynyt huomattavasti koronapandemian aikana, terveydenhoitajien osallistuessa kriisin hoitoon. Pelkona on, jääkö jotain huomaamatta nuoren elämässä.

Tosiasia on, että THL:n laatimat kyselykaavakkeet ja laajat terveystarkastukset, jo nimensä mukaisesti kertovat siitä, että mielenterveysasioita pohditaan kattavasti tapaamisissa. Huolen herätessä tapaamisia jatketaan ja luottamusta luodaan pikkuhiljaa.

Isommissa mielenongelmissa jatkohoidon tarve mietitään yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa. Vaikka ammattilainen olisi täysin varma jatkohoidon tarpeesta, hoitoon ohjaus ei aina ole helppoa. Esteeksi voi tulla yksinkertaisesti se, ettei nuori halua puhua huolistaan muille kuin tutulle kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille.

Monella kouluterveydenhoitajalla ja kuraattorilla Satakunnassa on jatkotapaamisiin käytettävissä tälläkin hetkellä uusi matalan kynnyksen IPC-ohjausmenetelmä. Se on lievän masennuksen seulontaan ja ohjaukseen suunnattu työmenetelmä. Tähän menetelmään saadaan jatkuvien koulutusten myötä Satakuntaan uusia osaajia.

Yksi suurimmista huolista koulumaailmassa on psykologipalveluiden saatavuus Satakunnassa. Siihen on yksinkertainen syy: psykologeja valmistuu liian vähän ja valmistuneet hakeutuvat töihin muualle kuin kouluihin. He, jotka työskentelevät kouluilla ovat ylityöllistettyjä, eivätkä näin ollen ehdi riittävästi keskittyä ennaltaehkäisevään työhön nuorten parissa.

Lisäksi huolta Satakunnassa nuorten mielenterveysongelmiin liittyen aiheuttavat koulun toimijoiden riittämättömyyden ja riittämättömyyden tunteen lisäksi jatkohoitoon pääsyn mahdottomuus.

Joillakin kunnilla on niin sanotun matalan kynnyksen paikkoja, kuten Porissa nuorten vastaanotto. Mutta useimmissa kunnissa ei ole mitään.

Kouluterveydenhuollon lisäksi myös erikoissairaanhoito on ylikuormittunut ja sinne pääsyyn vaaditaan jo niin paljon työpanosta ja pitkäjänteisyyttä, että nuori jää kuitenkin useimmiten koulun oppilashuollon toimijoiden kannattelemaksi.

Onneksi useammassa koulussa on hienosti yhteen hiileen puhaltava joukko ammattilaisia. Oppilashuollosta vastaa kouluissa monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Siihen kuuluu merkittävä määrä ammattilaisia; rehtori, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, erityisopettajat, opettajien edustaja ja tarvittaessa kutsuttuna koulun muutakin henkilökuntaa, kuten keittiön henkilökunta ja siistijät.

Oppilashuollon ammattilaisten huoli on siis nuorten kanssa yhteinen liittyen heidän lisääntyneisiin mielen pulmiinsa ja niiden hoitamiseen. Paljon jo tehdään hyvää työtä kouluilla lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja mielenterveyspulmien ehkäisemiseksi.

Tästä huolimatta nuorten kannanotot ovat hyviä muistutuksia siitä, että paljon olisi vielä kehitettävää ja tehtävää.

Heli Salokangas

puheenjohtaja

Satakunnan Terveydenhoitajayhdistys