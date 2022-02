Kokemäen seurakunta-aktiivit: Meille määrätyllä vs. kirkkoherralla on vääränlainen asenne – pitäisi olla nöyrä ja kuunteleva

Avaamme seuraavassa Kokemäen seurakunnan tilaa, mistä on ollut tiedotusvälineissä uutisia.

Luottamushenkilöt eivät ole antaneet ainuttakaan juttua lehdistölle. Meillä on ollut se periaate, että keskeneräisistä töistä ei pidä kertoa, koska tavallinen seurakuntalainen ei välttämättä niistä ymmärrä, varsinkaan rakennusasioista mitään.

Turun tuomiokapituli määräsi meille syyskuun alusta Turun tuomiokapitulin toimesta vs. kirkkoherra ”meitä kuulematta”. Meille ei edes kerrottu valinnasta, vaikka kaksi eri kertaa kysyimme asiasta. Tämä on varsin mielenkiintoinen kysymys, miksi näin.

Vs. kirkkoherra Timo Waris toteaa (4.2.2022) Kotimaa-lehden haastattelussa, että häntä pyydettiin Kokemäelle ”hallinnon ongelmien” johdosta ratkomaan niitä. Nyt kun hän on toiminut vs. kirkkoherrana neljän kuukauden ajan, niin täytyy sanoa, että hän on täysin epäonnistunut kyseisessä tehtävässä.

Meillä Kokemäellä ei hallinnossa ole ollut mitään ongelmia ennen Wariksen tuloa.

Hänellä ei ollut Kokemäelle tullessaan juuri nimeksikään kirkkoherran kokemusta, ja hänellä on ollut asenne aivan vääränlainen.

Ei seurakuntaa johdeta kuin armeijaa, pitäisi olla nöyrä ja kuunteleva. Toimia niin kuin kirkkoherran viran perusteissa kerrotaan.

Opas kirkkoherran viranhoidon perusteisiin kertoo: ”Kirkkoherran menestyksellisen viranhoidon eräänä lähtökohtana on hyvän yhteistyön ja luottamuksen muodostaminen kirkkoherran ja luottamushenkilöiden välillä. Kirkkoherralta edellytetään avointa ja puolueetonta suhtautumista luottamushenkilöihin”.

Wariksen toiminta on ollut kaikkea muuta mitä kirkkolaki sanoo. Hän on kaikella tavoin loukannut luottamushenkilöitä ja saattanut heitä ja heidän perheenjäseniään henkisen jaksamisen äärirajoille. Hyvin usein on kuulunut monen suusta, että miten seurakunnan toiminta voi olla tällä tasolla.

On ollut varsin surullista kuulla miten Waris on aliarvioinut talkootyötä ja dramaattisesti lopettanut sen. Seurakunnan hyväksi tehty talkootyön arvo on rahassa mitaten ollut vähän yli 200 000 euroa tuntikirjanpidon mukaan. Tämä sisältää myös rakennustyön valvojan tekemän työn.

Nyt kaikki talkootyöt ovat täysin loppuneet. Kukaan ei halua tehdä mitään ennen kuin Waris on täältä lähtenyt. Neuvoston päätöksen mukaan alakerran tilat on määrä viimeistellä talkoovoimin. Rakennusurakoitsija on tehnyt siellä kaikki vaativat työt.

Tässä täytyy myös todeta se negatiivinen julkisuus, mitä joidenkin entisten luottamushenkilöiden taholta eri nimimerkkien takaa on saatu lukea. Varsin hävettävää tällainen oman pesän likaaminen.

Toivotamme Warikselle hyvää menestystä uudessa työpaikassaan.

Lauri Siik

rakennusinsinööri

kirkkoneuvoston jäsen

Hannu Heikola

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja