Kokemäen seurakuntalaisilla on nyt viihtyisä paikka, jossa voimme kokoontua yhteen – Kirkkoneuvosto on toiminut rakennustyötä toimeenpannessaan vastuullisesti

Muutama kommentti Satakunnan Kansan uutiseen ”Tarkastuskertomus paljastaa puutteet seurakuntakeskuksen peruskorjauksessa” (SK 2.2.2022). Uutisen otsikko on muotoiltu sellaiseksi, että sen luettuaan tulee siihen käsitykseen, että kirjoituksessa tarkoitetaan rakennuksessa edelleen olevia vikoja ja puutteita. On huomattava, että kysymyksessä on väliraportti, jonka mukaisesti on toimittu rakennustyön loppuun saattamisessa.

Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvosto kantoi heti alusta alkaen huolta rakennuksen puhtaudesta ja terveellisyydestä. Siksi tavoitelluksi rakennuksen puhtausluokaksi määrättiin P1. Tästä tavoitteesta on huolehdittu koko rakennustyön ajan.

Seurakunta on varta vasten teettänyt useita insinööritoimisto Levola Oy:lla laadittuja ohjeita ja raportteja puhtausluokan saavuttamiseksi. Jälkiviisautta on, että olisiko ollut tarpeellista jo rakennuksen purkuvaiheesta alkaen pyytää puhtaustarkastelua.

On hämmästyttävää, että Satakunnan Kansa uutisoi helmikuussa 2022 kesäkuussa 2021 vastaanotetun Kokemäen seurakuntakeskuksen vastaanottotarkastuspöytäkirjaan merkittyjen virheiden ja puutteiden normaalista korjaamisesta ja siihen liittyvästä kirjeenvaihdosta.

Vastaanottotarkastuspöytäkirjan liitteenä on Levola Oy:n puhtaustarkastusraportti 3.6.2021, jossa todetaan, ettei rakennuskohde täytä puhtausluokan P1 vaatimuksia

Vastaanottotarkastuspöytäkirjan ja YSE 1998 mukaisesti urakoitsijan tulee saattaa rakennuskohde sopimusasiakirjojen mukaiseen kuntoon. Johon työhön urakoitsija on välittömästi ryhtynytkin.

SK kertoo ikkunatiivistysten tekemisestä akryylimassalla. Tämä on virheellinen tieto, tiivistysmassa on valkoista ”Illbruk” julkisivuelementtien elastista saumausmassaa. Ainoa yhteys akryylimassaan on väri.

Käsittämätön on SK:n väite, että rakennusmuovia on käytetty vanhoja rakenteita peittämään. Maassamme ei ole yhtään niin asiantuntematonta rakennusammattilaista, joka noin tekisi. Uskon, että SK on halunnut tarkoituksella tulkita väärin Levolan raportissa mainittua asiaa.

Urakoitsija aloitti välittömästi vastaanottotarkastuksen jälkeen tehostetun loppusiivouksen, joka ei useiden siivouskertojenkaan jälkeen täyttänyt vaadittua puhtausluokkaa. Sisäilmassa ja pinnoilla havaittiin yhä mineraalivillakuituja ja rakennuspölyä. Yhdessäkään laboratorioanalyysissä ei ole mainittu sanaakaan mikrobeista tai sienirihmastoista.

Urakkasuoritukseen kuuluivat ulkoseinien liittymien tiivistäminen lattioihin ja kattoon. Levola Oy suoritti vielä yksityiskohtaisemman tarkastuksen, jossa todettiin mahdollisia ilmavuotokohtia vielä muun muassa tiiliseinien saumauksissa seinien yläosissa, joissakin ikkuna- ja ulko-ovisaumoissa, sekä kaikissa vanhoissa ikkunaliittymissä sekä joissain kaapeliläpivienneissä.

Kaikki osoitetut mahdolliset vuotokohdat tiivistettiin.

Rakennuksen tiiviys mitattiin kahteen kertaan. Ennen tiivistystöitä ja toiseen kertaan tiivistystöiden jälkeen. Mittauksissa rakennus todettiin tiiviiksi ja painesuhteiltaan ohjeiden mukaiseksi.

Koko rakennustyön aikana talon rakenteissa ei mistään kohdista ole havaittu hometta tai muuta mikrobikasvustoa. Levola Oy ei ole useissa työn aikana teettämissään laboratoriotutkimuksissaan raportoinut kertaakaan laboratorioanalyysien mukaisista mikrobihavainnoista.

SK viittaa uutisessa entiseen homeiseen kylmiöön. Kylmiö on kokonaan purettu, kylmiön kohdalla myös keittiön lattia on purettu, alussorastus vaihdettu ja lattia on valettu uudelleen. Vanhasta kylmiöstä ei ole jäljellä muruakaan. Levola Oy:n raportissa mainitut seinän kohdat, joiden raoista havaittiin poikkeavaa rakenteista peräisin olevaa hajua, on jokainen avattu ulkoa päin. Kaikki puurakenteet ja eristevillat on todettu puhtaiksi. Rakennusosat ja eristeet on uusittu ja rakenteet on suljettu Levolan ohjeen mukaisesti.

Tiivistystöiden jälkeen ei ole havaittu enää ilmavuotoja, eikä mitään poikkeavia hajuja.

Tämä kaikki edellä kerrottu vahvistaa sen, että kirkkoneuvosto on toiminut rakennustyötä toimeenpannessaan vastuullisesti ja päätöksillään varmistanut rakennuksen laadun ja terveysturvallisuuden.

Nyt seurakunnan työntekijöillä on käytössään hienot tilat ja seurakuntalaisilla viihtyisä paikka, jossa voimme kokoontua yhteen.

Lauri Siik

kirkkoneuvoston jäsen

Hannu Heikola

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja