Porin kaupunginvaltuusto päätti Isonmäen palloiluhallin rakentamisesta viime marraskuun talousarviovaltuustossa. Määrärahaa hankkeelle valtuusto hyväksyi käsittämättömät 25,6 miljoonaa euroa.

Vastustin itse valtuustossa tällä mittakaavalla toteutettavaa hanketta. Valtuuston enemmistö oli kuitenkin sitä mieltä, että hanke hyväksytään sellaisenaan ja määräraha tähän osoitetaan.

Päätöksen jälkeen valtuuston tahtotilan toteuttaminen siirtyi tekniselle toimialalle ja -lautakunnalle.

Hankkeelle valtuusto on asettanut kolme reunaehtoa. Ensinnäkin palloiluhalli tulee rakentaa. Toiseksi toiminnalliset kriteerit, jotka hankesuunnitelmassa on esitetty tulee täyttää. Kolmanneksi määräraha hankkeelle on myönnetty.

Kaikki muu hankkeen osalta on vielä mahdollista muuttaa. Hankkeen neliömäärää pystytään vielä muuttamaan, kunhan vain toiminnalliset kriteerit säilyvät. Havainnekuvat, jotka hankesuunnitelmassa ovat, eivät ole millään tavalla sitovia, eivätkä tarkoita, että halli näyttäisi samalta kuin havainnekuvissa.

Samaten materiaalivalinnat ja rakennusratkaisut on vielä päättämättä. Koko määrärahaa ei myöskään missään nimessä ole pakko käyttää, jos hanke pystytään viemään läpi edullisemmin.

Olen lautakunnan puheenjohtajana ollut hankkeessa hyvin vahvasti mukana poliittisessa roolissa alusta asti ja tulen jatkossakin seuraamaan hankkeen etenemistä ja sen prosessia erittäin tarkasti.

Prosessin vaatii poliittista johtamista, ja prosessin eri vaiheita pitää katsoa kriittisesti tarkalla silmällä. Kilpailutuksen tulee olla selkeää ja laadulliset kriteerit tarkkaan määritettyjä.

Tärkeää itselleni ja varmasti monelle muullekin on, että voimme tuottaa palloiluhallin mahdollisimman kustannustehokkaasti säilyttäen kuitenkin toiminnalliset tarpeet ja kriteerit.

Oma suuri tavoitteeni on painaa hankkeen kustannukset mahdollisimman alas. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on käynnistetty täysin uusi markkinavuoropuhelumalli, jolla yhteistyössä ja neuvottelemalla haetaan kustannustehokkain ratkaisu.

Tähän mennessä uusi markkinavuoropuhelu malli on osoittautunut toimivaksi, ja uskon sen näkyvän vielä positiivisesti lopputuloksessa. Tavoitteet kunnianhimoisen hankkeen osalta on asetettu korkealle ja uskon, että paljon on vielä tehtävissä. Tähänastisissa markkinavuoropuheluissa ja neuvotteluissa henki on ollut erittäin hyvä ja tekemisen meininki on selkeästi päällä.

Seuraavaksi hanke etenee tekniselle lautakunnalle ja kokouksen esityksenä on, että tekninen lautakunta päättää, että Isonmäen palloiluhallin hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä ja hankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen KVR-urakka.

Mikael Ropo

teknisen lautakunnan puheenjohtaja (kok.)

kaupunginvaltuutettu

Pori