Satakunnan Kansan mielipideosastolla on käyty keskustelua lasten ja nuorten sukupuolikasvatuksesta. Kysymys ei ole yhteiskunnallisesti ja terveyspoliittisesti merkityksetön.

Ruotsissa lasten sukupuolidysforian vuoksi tehtyjen sairaalalähetteiden määrä on 10 viime vuoden aikana lisääntynyt 1 000 prosenttia. Sukupuolidystrofia tarkoittaa sukupuoliristiriitaan liittyvää pahan olon tunnetta. Kehittyvä lapsi kokee olevansa jonkun muun sukupuolinen kuin miltä syntymässä saatu ulkoasu näyttää.

Mikä yhteiskunnallinen tekijä selittää tällaisen kasvun? Arvelen, että tämä kehitys on ainakin osittain seurausta vuosia tehdystä järjestelmällisestä työstä, jossa seksuaalisen tasa-arvon nimissä on rakennettu sukupuolineutraalia yhteiskuntaa. Tämä on aiheuttanut muutoksia jopa varhaiskasvatussuunnitelmiin.

Kasvattajien ja päättäjien on hyvä tietää, että sukupuolenmuutokseen tähtäävien hoitojen haitoista on alkanut kertyä merkittävää tietoa. Nuorten aikuisten hoidot lisäävät esimerkiksi aivoinfarktien ja laskimotukosten riskiä. Yksi maailman arvostetuimpiin kuuluva sairaala, Karolinska, onkin viime vuonna päättänyt lopettaa lasten sukupuolidysforian hormonihoidot, koska asiasta ei ole riittävää tieteellistä näyttöä.

Uhkana on kuitenkin niin sanottu cancel-kulttuuri. Englannissa tätä sosiaaliseksi pandemiaksi kutsuttua ilmiötä kyseenalaistavat lääkärit ovat joutuneet uhatuksi akateemisella urallaan. Suomessakin tuntuu siltä, että asiasta ei uskalla esittää kriittisiä näkökulmia tai jos esittää, ne jätetään julkaisematta. Kriittisesti asiaan suhtautuvat asiantuntijat leimataan herkästi ”fossiileiksi”, jotka ovat ahdasmielisiä tai jääneet kehityksen junasta muuten vaan.

Toivon, että tänä muutenkin vaikeana aikana lapsemme saisivat kodeissa, kouluissa ja myös tulevalla Satakunnan hyvinvointialueella tukea ollakseen tyttöjä tai poikia, eikä heitä hämmennetä ”valintatalotyyppisellä” laajalla sukupuolten valikoimalla.

Lasten kasvatuksen haasteita ei pidä medikalisoida, vaan lapset tarvitsevat turvallista, rauhallista ja kärsivällistä aikuisten tukea ja läsnäoloa kaikissa isoissa kysymyksissään. Kasvattajina tarvitsemme hyvän luvan, rohkaisun ja kannustuksen tukea lapsiamme olemaan sitä, miltä he syntymässä näyttävät.

Markus Halminen

lääketieteen tohtori

kaupunginvaltuutettu (kd. sit.)

perusturvalautakunnan jäsen

Pori