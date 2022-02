Viikonloppuna Helsingissä järjestettiin Convoy Finland 2022 -mielenosoitus, tai kuten tapahtumaa organisoinut sekalainen joukko sitä kuvasi, kansannousu ja vallankumous. Tapahtuman tavoitteina oli kaikkien koronaan liittyvien toimien lopettaminen heti ja ikuisesti, polttoaineveron puolittaminen ja hallituksen eroaminen. Tavoitteet saavutettaisiin sulkemalla koko Helsingin keskusta ajoneuvoilla, kunnes hallitus taipuu neuvotteluihin ja koko asialista lopulta toteutuu.

Jokainen himmeämmälläkin järjen valolla varustettu ihminen ymmärtää, että koko hanke oli tuhoon tuomittu. Selvästi tämä ryhmä oli irtautunut todellisuudesta jo lähtöjään. Liikkeen keskustelukanavilla yleinen käsitys tuntui olevan, että hallitus todellakin aloittaisi neuvottelut ”vallankumouksellisten” kanssa Kansalaistorilla.

Tilanne vaikutti aloittelevan katukuvaajan unelmalta, joten päätin lähteä paikalle ikuistamaan tapahtumia. Perjantaina Helsinkiin saapuikin monenkirjava joukko. Usein kuultu argumentti on, että suurin osa näistä mielenosoittajista on aivan tavallisia ihmisiä. Tässä kohtaa on tuotava esiin tärkeä huomio. Paikalla oli mielenosoittajien lisäksi monia silkasta mielenkiinnosta saapuneita sivustaseuraajia.

Keskustelin kahden päivän aikana kymmenien mielenosoittajien kanssa, tavallisuus loisti poissaolollaan. Tarinoissa toistuivat netistä tutut salaliitot, rokotteista levitetyt valheet ja yleinen tyytymättömyys lähes kaikkeen kuviteltavissa olevaan. Suurella osalla taustalla oli ”me vastaan he” -tyyppinen ajattelu. Koronakriisin taustalla tuntui toimivan jokin vaikeasti kuvailtava taho, joka toimii ihmisiä vastaan. Maltillisimmatkin kyltinkantajat peräänkuuluttivat, että ihmisten on aika ”herätä” ja nähdä salaperäinen ”totuus” asioiden takana.

Perjantain ainoa yhteinen tavoite tuntui olevan Mannerheimintien valtaaminen. Kun liikenne saatiin vihdoin poikki, olikin aika aloittaa varsinainen mielenosoitus. Yhtäkään puhetta tai julistusta ei kuultu. Ihmiset soittivat rumpuja ja huusivat vapauden perään. Porukka tanssi, ryyppäsi ja saunoi. Iltaa kohden poliisin muodostamien rivistöjen eteen alkoi kerääntyä selvästi voimaantunutta väkeä. Poliisi toimi pitkämielisesti ja otti kiinni pahimmat riitapukarit. Eniten omaan silmään otti perheet, jotka laittoivat lapsilleen kylttejä käteen ja ohjeistivat huutamaan vähintäänkin kyseenalaisia iskulauseita.

Lauantaina nähtiin jo puheita. Eduskuntatalon eteen kokoontui suurimmalta osin samaa porukkaa kuin perjantaina, vaikka tapahtumaa mainostettiin sote-mielenosoituksena. Lavalle astui ensimmäisenä puhumaan Putous-hahmoa muistuttava valomiekalla ja viitalla varustautunut nainen. Hän syytti presidenttiä ja pääministeriä kansanmurhasta. Yleisö villiintyi raikuviin aplodeihin ja osoitti varauksetonta tukeaan jokaiselle sikamaiselle pilkalle, jota lavalta huudettiin. Tällainen kielenkäyttö tuntuu olevan näille ihmisille täysin tavallista, he jakavat sitä netissä päivittäin ja kutsuvat sitä hyväksi meiningiksi.

Tämä meininki näyttää huvittavalta, mutta kukaan ei ole täysin immuuni vaikutuksille. Yhä useampi ihminen uppoutuu tähän hulluuteen, jota levitetään sosiaalisessa mediassa tauotta. Mielestäni tämä joukko ei ansaitse ensimmäistäkään ymmärryksen sanaa. Sananvapauteen, jonka perään Helsingissä huudeltiin, kuuluu myös typeryyksien esille tuominen ja niiden naurunalaiseksi asettaminen. Tämä on tehokkain keino estää valheiden leviäminen ja hyvin pieni paha verrattuna tämän roskajoukon suoltamaan pilkkaan ja ivaan, puhumattakaan aiheutetusta mielipahasta.

Juha Setälä

Pori