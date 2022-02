Janne Lampolahti (SK 5.2.2022) perää tunnustuksellisen uskonnonopetuksen lopettamista Suomen kouluissa.

Lampolahden olisi syytä päivittää koulun katsomusopetukseen liittyviä tietojaan. Meillä ei ole opetettu tunnustuksellista uskonnonopetusta vuoden 2004 jälkeen. Tällöin käsite muuttui ”oman” uskonnonopetukseksi.

Uskonnonopetus on tunnustuksetonta opetusta, joka tapahtuu oman uskonnon viitekehyksessä. Oppiaineen perusluonne on varsin yleissivistävä ja monipuolinen. Sen tehtävänä on uskonnollinen ja katsomuksellisen yleissivistyksen tarjoaminen.

Uskonnonopetus on kehittynyt pedagogisesti viime vuosikymmeninä erittäin monipuoliseksi humanistis-yhteiskunnalliseksi oppiaineeksi. Samanaikaisesti uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän tiedon tarve on kasvanut merkittävästi. Globalisaatio, digitalisaatio, muuttoliike ja yhteiskunnan moninaistuminen ovat tuoneet valtavan tarpeen antaa katsomuksista ja uskonnoista monipuolista ja laaja-alaista tietoa, jonka merkitys eritaustaisten kansalaisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa on aivan välttämätöntä.

Kirjoittaja on siinä oikeassa, että julkisen koulun tehtävä ei ole antaa omaan katsomukseen tai uskontoon sitouttavaa opetusta, vaan tämä tehtävä kuuluu katsomuksellisille ja uskonnollisille yhteisöille.

Koulussa sen sijaan pitää antaa laajat valmiudet erilaisten uskontojen ja katsomusten tuntemiseen ja ymmärtämiseen. Katsomuksellisten kysymysten ymmärtäminen ja valmiuksien saaminen elää ja toimia monikatsomuksellisessa yhteiskunnassa on erittäin tärkeä kansalaistaito.

Uskonnonopetuksessa lapsia ja nuoria ei suinkaan kyllästetä uskonnollisella totuudella, vaan heille opetetaan uskontojen, katsomusten ja niitä edustavien kertomusten ja elämäntapojen kriittistä lukutaitoa. Moninaistuvassa maailmassa jäisi myös erittäin ohueksi, jos oppilaat eivät saisi käsitystä myös uskontojen ja katsomusten tavoista hahmottaa maailmaa.

Lampolahden väitös Suomesta Euroopan viimeisenä maana, jossa on tunnustuksellisesta opetusta osoittaa, että hän ei tunne lainkaan koulujärjestelmien rakennetta eri maissa. Eurooppa on täynnä uskonnolliselta pohjalta toimiva kouluja esimerkiksi katolisia yksityiskouluja, joiden opetus voi olla hyvinkin uskonnollista. Tämä ei taas laajenna lasten ja nuorten maailmankuvia.

Maamme uskonnonopetusmalli on toki uudistettava. Nykyinen järjestämisperiaate, jossa oppilaat jakautuvat oman uskontonsa mukaisiin opetusryhmiin, on aikansa elänyt eikä sovellu moninaistuvaan yhteiskuntaan.

Arto Kallioniemi

uskonnon didaktiikan professori, Helsingin yliopisto,

Unesco-professori