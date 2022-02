Pori on nyt valinnan edessä kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen jäädessä eläkkeelle. Kaupunginvaltuuston pitää päättää, siirrytäänkö Porissa pormestarimalliin vai valitaanko määräaikainen kaupunginjohtaja. Kukaan tuskin haluaa kaupunginjohtajaa, joka on virassaan 20–30 vuotta. Se ei vain ole nykypäivää.

Porin kaupunginvaltuustolle eri malleja oli esittelemässä kuntatutkija Jenni Airaksinen. Hänen loppupäätelmänsä oli, että kaupunginjohtaja on parempi kuin poliittisesti valittu pormestari.

Pari huomautusta Airaksisen esitys aiheuttaa. Ainakin suurissa kaupungeissa kaupunginjohtajat on tähän asti valittu poliittisin perustein. Näin on tapahtunut myös Porissa. Vasemmistoenemmistöisessä kaupungissa kaupunginjohtajilla on ollut sosialidemokraattisen puolueen jäsenkirja viime vuosikymmeninä.

Valtuustolle esiintynyt pormestarien ja apulaispormestarien raati näytti olevan eri mieltä kuin kuntatutkija Airaksinen. He kertoivat, että päätöksenteko pormestarimallissa on kyllä sujuvampaa.

Suomessa on kuusi kuntaa, joissa on pormestari ja kunnanjohtajia on 303. Tämä kertoo Airaksisen mielestä kaupunginjohtajamallin hyvyydestä. Hänen mielestään kaupunginjohtajamalli on hivenen parempi erityisesti pienemmillä paikkakunnilla.

Tällä hetkellä esimerkiksi 20 000 asukkaan Pirkkalaa johtaa pormestari, ja tämä malli on ollut käytössä jo vuodesta 2009. Pirkkalan naapurikaupungissa Tampereella on myös pormestari. Tamperetta on viime vuosina pidetty Suomen dynaamisimpana kaupunkina.

En tiedä, kuinka hyvin Airaksinen tuntee muiden maiden kuntajohtajien mallia. Minäkään en tunne kaikkien maiden malleja, mutta se, mitä tiedän, kertoo kyllä, että Suomen kaupunginjohtajamalli on lähes ainutlaatuinen, eli ”uniikki”, kuten Porissa on nykyään tapana sanoa.

Esimerkiksi Ranskassa on 36 000 kuntaa, joita kaikkia johtaa vaaleilla valittu pormestari. Näin on Pariisissa kuin aivan pienissäkin muutaman sadan asukkaan kunnassa. Myöskään esimerkiksi Ruotsissa ei ole kunnanjohtajia, vaan vaaleilla valittuja henkilöitä johtamassa kuntaa.

Poriin sopii hyvin pormestarimalli. Itse asiassa pormestarimalli sopii kaikkiin kuntiin. Porin kokoisessa kaupungissa olisi paras malli se, että pormestarin lisäksi olisi kaksi apulaispormestaria. Pormestari vastaisi taloudesta, työllisyydestä, korkeakouluista sekä yrittäjä-ja yhteiskuntasuhteista. Apulaispormestareista toinen vastaisi teknillisestä sektorista ja toinen koulutuksesta, kulttuurista ja liikunnasta.

Toivon, että Pori siirtyisi pormestarimalliin. Se toisi dynamiikkaa kaupungin kehitykselle ja antaisi kasvot hallinnolle.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori