Uutisten viikon mielipidekirjoituksissa koululaisia huolestuttavat myös roskaaminen ja eläinten oikeudet.

Tästä voit lukea lasten mielipiteitä.

Korona koulussa

Maskeja on turha käyttää koulussa, koska näemme vapaa-ajallakin kavereita ilman maskeja. Suurin osa koulussa ei myöskään pidä maskeja kunnolla. ”Olemme itsekin sairastaneet koronan ja silti pitäisi pitää maskia, vaikka olemme immuuneja."

Ella Heinonen

10 vuotta

Kaisa-Maija Linnala

10 vuotta

Eurajoen keskustan koulu 4B

Porin kouluihin kasvisruokaa

Meidän mielestämme Porin kouluihin pitäisi saada kasvisruokapäivä. Eli viikossa yksi päivä olisi kasvisruokaa kaikille. Meidän mielestä se olisi hyvää vaihtelua ja oppilaat oppisivat syömään muutakin ruokaa kuin eläintuotettua ruokaa.

Kasvisruoka ei edistä ilmastonmuutosta. Ja liharuuasta moni on altistunut aikuisiän diabetekselle ja muille vakaville sairauksille.

Se olisi myös parempi vaihtoehto luonnolle ja eläimille. Toivoisimme, että tämä asia menisi eteenpäin ja sivistysjohtaja ottaisi asiamme käsittelyyn.

Ronja Haviala

Anna Stenbacka

12 vuotta

Ruosniemen koulu 5A

Roskaaminen on väärin

Kuten varmasti monet tietävätkin, roskaaminen on väärin! Ihmisten takia useat eläimet joutuvat kärsimään siitä. Myöskin muovia heitetään veteen. Itämeren roskaus haittaa erityisesti meriekosysteemeitä. Eläinten ei pitäisi kärsiä roskaamisen takia.

Meriin päätyy yleensä noin 6 miljoonaa tonnia jätettä! Luontoon ei saa heittää roskia, koska se haittaa sekä ihmisiä että eläimiä!

Emilia Männistö

11 vuotta

Siiri Huhtanen

11 vuotta

Emmi Tanskila

12 vuotta

Ruosniemen koulu 5A

Ihminen tarvitsee raitista ilmaa

Välitunnit ovat tärkeitä, koska ihminen tarvitsee raitista ilmaa. Sisällä voi olla tukalaa, joten ulkoilu on tärkeää.

Koululaiset eivät jaksa olla koulussa, jos eivät pääse välitunnille. Ulkoilu on myös hauskaa. Siellä voi olla vapaana ja tehdä kaikenlaista kivaa!

Suvi Suotunen

8 vuotta

Kankaan koulu

Välitunti on hyväksi keholle

Välitunnit ovat kivoja! Välitunnilla voi pyörittää hulavannetta ja talvella leikkiä lumileikkejä. Välitunnilla saa happea ja ilmaa. Välitunti on hyväksi keholle ja elimistölle.

Martta Toro

8 vuotta

Kankaan koulu

Saa raikasta happea

Minusta välitunnit ovat tärkeitä, koska silloin saa raikasta happea. Välitunneilla saa käyttää energiaa, kun leikkii ja juoksee.

Eemeli Peltomäki

8 vuotta

Kankaan koulu

Liikunta on tärkeää

Liikuntaa voisi olla enemmän viikossa. Myös voisi olla pidempiä liikuntatunteja ja ottaa myös oppilaiden toiveita liikuntatunneille enemmän.

Liikunta on tärkeää kaikille opettajille, oppilaille ja kaikille muille.

Se on tärkeää siksi, koska se on terveellistä omalle keholle. Siksi sitä kannattaa pitää enemmän liikuntatunteja.

Itse tykkään liikuntatunneilla pelata koripalloa ja kaupunkisotaa, välillä myös polttopalloa. Ulkoliikuntakin on kivaa, tykkään pelata ulkona koulussa kirkonrottaa ja pesäpalloa.

Tiitu Tamminen

11 vuotta

Kankaan koulu, 4. luokka

Kouluruoka on hyvää

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Kankaan koulun sivuilta näet joka arki, mitä ruokaa koulussa on. Kouluruoka on monipuolinen ateria.

Harvoin tulee ruokaa, josta ei pidetä, mutta kyllä niitäkin tulee.

Kouluruoka on myös monipuolista, esimerkiksi kasvikset, salaatti, leipä, liha, kala, keitot, kiusaukset, broilerit, lasagne, makaronit ja kanat.

Oliver Lehtisalo

11 vuotta

Kankaan koulu, 5. luokka

Miten koulunkäynnistä voisi tehdä hauskempaa

Minun mielestäni koulun käynti on ihan kivaa. Mutta haluaisin, että välitunnilla ei olisi niin paljon sääntöjä! Haluaisin myös, että ala-asteella ei alkaisi koulu ennen kuin kello 9.

Olisi kivaa, jos välillä koulussa tehtäisiin jotain muuta kun opiskelua, esimerkiksi katsottaisiin elokuvaa. Tahtoisin, että kouluun oppilaat saisivat ottaa mukaan leluja.

Minun mielestäni olisi tärkeää, että lapset saisivat leikkiä tai olla kavereiden kanssa enemmän.

Minusta pitäisi pelata ja katsoa ohjelmia vähemmän. Enemmän pitäisi ulkoilla, leikkiä ja urheilla niiden lasten, jotka eivät sellaista vielä tee.

Teppo Hietikko

10 vuotta

Kankaan koulu, 4. luokka

Koulussa on kivaa

Koulussa voisi olla paremmin, että kukaan ei kiusaa, kaikki ois kavereita ja kaikki päästetään mukaan juttuihin.

Koulussa on kivaa, koska siellä on kavereita ja sitä saa käydä ilmaiseksi, paitsi että jokaisessa maassa ei, koska joissakin maissa koulu maksaa, mutta onneksi täällä Suomessa saa käydä peruskoulun ilmaiseksi.

Koulussa oppii asioita, eikä haittaa, jos epäonnistuu, koska virheistä oppii. Minun mielestä koulussamme on hyvä ilmapiiri ja siellä saa ilmaiseksi oppia, nähdä kavereita ja saada ruokaa, koska et jaksaisi koko koulupäivää pelkällä aamupalalla.

Koulussa oppii kaikkea. Minä olen nelosella ja minulla on aineina äidinkieli, matikka, yhteiskuntaoppi, ympäristöoppi, englanti, musiikki, liikunta, kuvaamataito, käsityö ja valinnainen. Ja minä olen oppinut paljon koulussa.

Aida Rosenbom

10 vuotta

Kankaan koulu, 4. luokka

Ketään ei syrjitä

Koulu on kivaa ja ketään ei syrjitä. Jos joku on yksin 5 minuuttia ja joku tulee kysymään: Onko kaikki hyvin. Tuu leikkimään mun kanssa.

Joka päivä on melkein aina hyvää ruokaa. Kaikki on toisille tosi mukavia ja auttaa jos joku pyytää. Kiusaaminen on väärin.

Mene kertomaan opelle, jos joku kiusaa tai näet, että kaveriasi kiusataan. Opettajat kertoo selkeitä ohjeita, niin oppii helposti, mitä tunnilla käsitellään. Joka luokassa on hyvä luokkahenki.

Sara Lehtinen

10 vuotta

Kankaan koulu, 4. luokka

Musiikkitunneilla on vanhanaikaisia lauluja

Koulussa on hauskaa sillä suurin osa kavereistani on siellä. Joskus on myös kivaa opetella uusia asioita eri tavoin. Mielestäni paras aine on kuvataide tai uskonto. Musiikkitunneilla on liian vanhanaikaisia lauluja.

Opettajat ovat tosi mukavia aina. Joskus tulee hieman tylsää välitunneilla, mutta yleensä on hauskaa.

Koulumatkat sujuvat tosi hyvin, koska kotoa on niin lyhyt matka kouluun.

Annika Sällilä

10 vuotta

Kankaan koulu, 4. luokka

Koulu voi olla hauskaakin

Yleensä kaikki miettii, että koulussa on vain tylsiä jako- tai kertolaskuja ja tylsiä kokeita. Mutta siinä onkin se tarkoitus, että ei kokeiden kuulukaan olla mitään kivaa, koska se opettaa sinua elämässä. PS.Tästä kiitos äitini!

Koulussa on kyllä myös hyvin hauskoja puoliakin. Kuten vaikka kaverit ja kivat opet, jotka on hauskoja, kuten minun openi. Joten kannattaa mennä kouluun ja nähdä kavereita ja muistaa pitää hauskaa sydämensä pohjasta.

Muistakaa myös, kannattaa tehdä läksyjä, jotka vaikuttavat toooooodella tylsältä, koska ne auttaa sinua sitten myöhemmin kokeissa ja tehtävissä.

Sampo Majander

10 vuotta

Kankaan koulu, 4. luokka

Kiusaaminen seis!

Monia ihmisiä kiusataan. Kiusaamista on monenlaista, haukkumista, satuttamista, syrjintää tai nettikiusaamista. Jos sinua kiusataan, kerro luotettavalle aikuiselle.

Kiusaamista voi tapahtua nykyään kaikkialla koulussa, koulumatkoilla, vapaa-ajalla, harrastuksissa ja netissä. Jos jossain sovelluksessa kiusataan, kannattaa poistaa sovellus.

Kiusaamisesta kertominen voi pelottaa, mutta asiat saattavat olla kertomisen jälkeen paremmin. Kiusaamisesta jää ikuiset jäljet. Koulussa opettajat ja muu henkilökunta tekee kaiken mahdollisen työn, että kiusaamista ei tapahtuisi. Olen itse nelosluokalla, enkä vielä ole nähnyt, että ketään kiusattaisiin.

Yleensä kiusaajalla ei ole kotona kaikki hyvin. Toivon että kiusaaminen lopetettaisiin.

Siiri Välimäki

10 vuotta

Kankaan koulu, 4. luokka

Kouluruokaa kannattaa arvostaa

Mielestäni kouluruoka on mahtava asia.

Suurin osa oppilaista ei pidä kouluruuasta, mutta se on suuri etu, sillä muissa maissa kouluruoka maksaa.

Suomessa kouluruoka on myös terveellistä, esimerkiksi Amerikassa se on epäterveellistä. Tietenkään kaikesta ruuasta ei tarvitse pitää, mutta sitä kannattaa arvostaa.

Auroora Hellman

Meri-Porin yhtenäiskoulu 5A

Ruoka suuhun, ei roskiin!

Ihmiset heittävät ruokaa roskiin liian paljon. Se on ennen kaikkea vaaraksi luonnolle ja edistää ilmastonmuutosta. Kun ruokaa valmistetaan tai ruoan raaka-aineita kasvatetaan, työ on turhaa, jos ruoka heitetään roskiin.

Joillakin ihmisillä on vain vähän ruokaa ja sen takia sitä pitäisi vaalia. Nuorison täytyisi pystyä elämään maailmassa, jossa ilmastonmuutos ei olisi koko ajan nurkan takana.

Ruokaa pitäisi ottaa koulussakin vain sen verran mitä jaksaa. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä!

Aino Lehtisalo

11 vuotta

Cygnaeuksen koulu, 5A

Pori

Olisi kiva, jos ihmiset söisivät enemmän kasvisruokaa

Ihmisiä voi olla vaikea saada syömään kasvisruokaa, koska he ovat tottuneet liharuokaan. Ihmisiä pitää totuttaa kasvisruokaan. Esimerkiksi kouluissa ja perheissä voisi olla vaikka kerran viikossa kasvisruokapäivä. Silloin tarjolla ei olisi ollenkaan lihavaihtoehtoa. Tosin monen kohdalla ruoka voisi silloin päätyä lautasen kautta roskikseen.

Itse syön aina koulussa kasvisruokaa. Olen kiitollinen siitä, että koulussamme on sellainen vaihtoehto.

Monilla lihaa syövillä on jo kasvisruoka-sanan kuullessaan mielessään sellainen ajatus, että kuka nyt sellaista pupun muonaa mussuttaa. Kasvisvaihtoehdot ovat kaupoissa kalliimpia kuin liha, mutta kasvisruoka on ilmastoystävällisempää. Kasvisvaihtoehtoja on monenlaisia. On myös sellaisia, joiden koostumus on hyvin lihaisa.

Valinta on vapaa. Olisitko sinä se, joka tekee tulevaisuudestamme paremman syömällä ilmastoystävällisemmin?

Minja Raiskio

11 vuotta

Cygnaeuksen koulu 5A

Ei pakkorokotteita!

Hoitohenkilökunnalle hyväksyttiin “pakkorokotteet”. Hoitajapula on kova kaikkialla Suomessa ja korona kiristää sitä entisestään. Kaikki töihin haluavat eivät pääse töihin rokottamattomuuden takia.

Minusta olisi hirveää, jos en pääsisi kouluun ellei minulla olisi rokotetta. On ymmärrettävä, etteivät kaikki halua rokotetta. Voimme kaikki itse päättää omasta kehostamme, eikä meitä saa pakottaa rokotukseen!

Rauha Palokangas

11 vuotta

Cygnaeuksen koulu, 5A

Bensan hinta

Kaikilla ihmisillä menee paljon rahaa pelkän bensan ostamiseen, kun se on niin kallista. Jos asuu vaikka vähän syrjemmässä, niin bensaa kuluu paljon, kun pitää lähteä esimerkiksi kauppaan. Bensasta menee myös veroihin paljon rahaa.

Suomessa on yksi maailman kallein bensan hinta. Meidän vanhemmillakin menee paljon rahaa bensaan. Toivomme, että bensan hintaa laskettaisiin jotenkin järkevästi.

Felix Azzola

Oskari Kotomäki

11 vuotta

Cygnaeuksen koulu, 5A

Eikö niitä roskiksia voi tyhjentää?

Välillä tuntuu siltä, että roskiksia ei tyhjennetä tarpeeksi usein. Esimerkiksi meidän koulumme katos on usein täynnä maskeja, koska niitä tippuilee pullollaan olevista roskiksista.

Ymmärrän, että roskikset ovat maskeja täynnä, koska käytön jälkeen ne kuuluu laittaa sinne, mutta eikö niitä roskiksia voi tyhjentää ennen kuin ne täyttyvät ja maskeja alkaa lennellä ympäriinsä? Olisi ihan mahtavaa, jos roskiksia tyhjennettäisiin ennen kuin ne pursuavat maskeja.

Aada Ranta

11 vuotta

Cygnaeuksen koulu 5A

Jalkapallon MM-karsintojen lohkoissa pitäisi olla maita eri maanosista!

Viime syksynä Suomen jalkapallokansa harmistui, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkue ei selvinnyt karsinnoista MM-lopputurnaukseen.

Samaan aikaan, kun Suomi taistelee hallitsevaa maailmanmestaria vastaan, jotkut pienet Aasian maat pääsevät helpolla lopputurnaukseen. Tämän pitää muuttua.

Fifa rankingissa on sama ongelma. Japani on Fifa rankingin 26:des, kun Suomi yrittää päästä 50 parhaan joukkoon, vaikkei kyseisillä mailla ole edes isoa tasoeroa. Tämä johtuu siitä, että Suomi pelaa enimmäkseen Euroopan parhaita joukkueita vastaan, kun taas Pohjois-Amerikan tai Aasian maat pelaavat pienempiä maita vastaan.

Ehdottaisin, että lohkoissa olisi eri maanosista maita, jotta Suomen kaltaiset jalkapallomaat pääsisivät myös kokemaan MM-lopputurnauksen.

Hiroto Sahi

11 vuotta

Cygnaeuksen koulu, 5A

Kiinnostaako leikkipuistojen kunto?

Useimmat leikkipuistot ovat erittäin likaisia ja huonossa kunnossa. Niitä ollaan rikottu, maalattu ja poltettu. Tämän pitäisi loppua.

Kaupunki laittaa paljon rahaa joka vuosi leikkipuistojen kuntoon ja uusiin telineisiin. Jopa parin viikon kuluttua uusien telineiden tulosta yleensä nuoret ja teinit rikkovat, roskaavat, maalaavat ja jopa polttava niitä. Ja taas kaupungin pitää ostaa uusia.

Osa teistä on varmasti sitä mieltä, että leikkipuistojen kunto ei ole tärkeä asia, jos ei siellä itse käy, mutta kun siellä leikkii ja pelaa, on ikävä olla niin likaisessa ja roskaisessa paikassa.

Leikkipuistojen pilaaminen kannattaa lopettaa ja alkaa oikeasti pitämään huolta niistä. Useimmissa puistoissa on roskikset johon roskat voi laittaa sen sijaan, että jättää ne maahan. Telineiden maalaaminen ja polttaminen on typerää ja turhaa.

Ehdotan siis, että kaikki alkaisi pitämään enemmän huolta leikkipuistoista ja niiden kunnosta.

Emmi Nurmi

12 vuotta

Toejoen koulu

Pori

Hei kaikki frisbeegolfin pelaajat!

Onko teiltä varastettu kiekkoja? Ettehän ole itse varastaneet kiekkoja? Oletteko kenties nähneet jonkun varastaneen kiekkoja?

Kiekkovarkauksia on frisbeegolfradoilla valitettavan paljon. Frisbeegolfkiekot maksavat yllättävän paljon, joten kaikilla ei välttämättä ole varaa ostaa aina uutta kiekkoa, kun kiekko varastetaan.

Jotta ongelma voidaan ratkaista, niin suosittelen pitämään repun kiinni. Muistakaa pitää reppua ja kiekkojanne silmällä. Älkää jättäkö kiekkojanne vahtimatta heittopaikoille tai ratojen varsille.

Viljami Kopra

12 vuotta

Toejoen koulu

Kouluruokia pitäisi olla monipuolisemmin

Mikä on sinun mielipiteesi kouluruoasta? Pitäisikö ruokia olla monipuolisemmin?

Kouluruoka on monen mielestä hyvää. Aina välillä kuulee ‘’en syö’’ tai ‘’hyi hitsi’’ ja kuulen myös, että moni valittaa koulun kasvisruuasta, kuinka sillä ei vatsa täyty, eikä se ole hyvää. Valittaja olisi voinut syödä enemmän. Jossain vaiheessahan meidän pitää kasvisruokaakin maistaa, vaikka emme siitä erityisesti pitäisikään.

Minusta kouluruokia pitäisi olla monipuolisemmin eikä aina samoja kastikkeita ja keittoja. Keittäjien ei ole kyllä kiva varmaan kuulla, ettei ruoasta tykätä.

Kouluruokaan pitäisi laittaa enemmän rahaa, jotta voidaan tehdä monipuolisia ruokia, esimerkiksi hampurilaisia, nugetteja, ranuja ja muita vähän eksoottisempia ruokia.

Henrik Teras

12 vuotta

Toejoen koulu, 6A

Miksi bensan hinta on niin korkea?

Alkaako lompakkosi pohja jo näkyä, kun tankkaat autoasi?

Minusta se on turha, että bensan hinta on korkea. 2000-luvulla bensan hinta oli noin 1,071 euroa litra ja nykypäivänä jopa 2 euroa litra.

Olen huomannut, kuinka bensan hinnat ovat nousseet. Kaikkia varmasti ärsyttää bensan hinta, paitsi sähköautoilijoita.

Hinnat ovat nousseet ilmastonmuutoksen takia. Hinnalla houkutellaan ihmisiä ostamaan sähköautoja.

Hugo Hatulainen

Toejoen koulu, 6A

Lisää puita koulun ympäristöön

Minun mielestäni Toejoen koulun ympäristöön pitäisi tulla lisää puita, koska se näyttää upealta. Jos on kesä niin on enemmän paikkoja, joihin voi mennä varjoon hetkeksi tai pitää piknikin.

Kun uusi koulu tulee pellolle, niin silloin Raputieltä voisi poistaa punaiset portit. Kiipeilytelineet ja muut puistovälineet voisi myydä, jolloin kaupunki saisi enemmän rahaa asioihin, joita hyvä kaupunki tarvitsee.

Uuteen kouluun voisi tulla metsä- tai puualue, jossa lapset voivat leikkiä iloisena. Uuteen kouluun voisi myös tulla frisbeerata tai muita välitunnilla käytettäviä välineitä.

Joel Pihlava

12 vuotta

Toejoen koulu, 6A

Oletko kiinnostunut eläimien hyvinvoinnista?

Ulkomailla ja myös Suomessa voi nähdä kadulle hylättyjä lemmikkejä. Jos ottaa lemmikin, siitä pitäisi aina pitää huolta, koska ottamalla lemmikin otat myös vastuun pitää siitä huolta.

Joskus, kun olen netissä, näen kuvia missä ulkomailla on paljon hylättyjä koiria, jotka ovat vähänruokittuja ja ovat huonossa kunnossa. Monet ihmiset ottavat lemmikkejä ja hylkäävät ne myöhemmin.

Usein lemmikki ei enää löydä tarpeeksi ruokaa pysyäkseen elossa, joten se nääntyy. Eläimet eivät saa elää hyvää elämää ja ne ovat todella huonolla tuulella.

Katukoirilla on todella huono hygienia, koska he elävät kaduilla jotka ovat todella likaisia ja epäpuhtaita. Kun koiriin tarttuu bakteereja roskiksista ja koiriin mene paljon kirppuja, joten koirat elävät kaduilla, ja kun ne ovat likaisia, ne levittävät bakteereja ja kirppuja kadulle.

Osa voi ajatella, että ne ovat vain eläimiä ja niistä ei tarvitse välittää, koska eivät ne tunne mitään, mutta oikeasti niillä on sydän ja aivot niin kuin ihmiselläkin. Koirat ovat olleet myös ihmisen isoja ystäviä jo monia tuhansia vuosia, joten ihmisten pitäisi välittää katukoirista.

Ongelman voisi ratkaista niin, että katukoiria pelastettaisiin ja ihmiset voisivat adoptoida niitä. Jos sinä et halua koiraa, sinun ei tarvitse adoptoida koiraa, mutta jos haluaisit koiran, voisit katsoa, voisitko pitää huolta vaikka katukoirasta.

Otso Vainio

12 vuotta

Toejoen koulu