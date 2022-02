Tunnustuksellinen uskonnonopetus on lopetettava Suomen kouluissa. Yhden uskontokunnan yhden suuntauksen uskonnollisten käsitysten opettaminen nuorisolle ei voi edes historiallisista syistä olla julkisen koululaitoksen tehtävä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Olen antanut kertoa itselleni, että Suomi on Euroopan viimeinen valtio, missä koululaitoksessa annetaan tunnustuksellista uskonnollista opetusta.

Uskonnolliset yhteisöt hoitakoot itse uskonnon opetuksen. Kristillis-kansalliset perinteet voivat hyvin myös maissa, missä uskontoa ei opeteta oppivelvollisuuskouluissa. Valtionkirkollamme on hieno perinne opettaa uskontoa nuorille rippikoulussa, ja Suomessakin varmasti eri lippujen alla marssivat seurakunnat järjestävät pyydettäessä uskonnon opetusta.

Minua huolestuttaa tunnustuksellisen uskonnonopetuksen turmiolliset vaikutukset nuorten maailmankuvaan. Koulun fysiikan tunnilla kerrotaan, kuinka atomi halkeaa ja tuottaa lamppuun valkeaa, ja biologian tunnilla perehdytään kasvinjalostuksen ja solutason geenimanipulaation mahdollisuuksiin. Tieteen saavutukset perustuvat tieteelliseen maailmankuvaan, jossa faktoja esitetään vasta sitten, kun niille on löydetty todisteita. Vain faktojen pohjalta luodaan ennustavia teorioita, jotka taas mahdollistavat uudet oivallukset.

Mutta sitten välitunnin jälkeen uskonnon tunnilla kerrotaan, että on myös käsityksiä ja harhaumia, joille ei voida esittää minkäänlaisia todisteita, vaan ne perustuvat pelkkiin luulemuksiin ja otaksumiin. Todella ristiriitaista: ensiksi opetetaan, että koko oppiaine perustuu faktoihin, tieteeseen. Sitten esitetään, Herra paratkoon, vaihtoehtoinen, pelkkään luuloon perustuva näkemys, joka toisinaan sulkee täysin pois tieteellisen selityksen.

Kaikki nuoret aikuisetkaan eivät pysty pitämään näitä erilaisia maailmankuvia selkeästi erillään, vaan harhaanjohdetut rassut kuvittelevat, että tieteellisille faktoille on tosiaankin olemassa vaihtoehtoinen selitys. Saarnamiestä lainatakseni muudaat uskonnonopetuksen synnit ovat veriruskeita.

Pelottavana todisteena on koronaepidemian aikana pelmahteleva rokotevastaisuus. Lääketiede ja mikrobiologia ovat kehittyneet niin pitkälle, että uusia tauteja vastaan pystytään luomaan vain muutamassa kuukaudessa toimiva rokote, ja pitkälti rokotteiden ansiosta suomalaisten elinikä on kaksinkertaistunut sadassa vuodessa. Typeryyden ja tietämättömyyden luomalla itsevarmuudella silti joku julistaa koronarokotteen – mutta ei kausi-influenssarokotteen – vaarallisuutta.

Jeesus Nasaretilaista mukaillen: ”Autuaita ovat henkisesti köyhät, sillä he eivät tiedä mistä he puhuvat” (Matt. 5: 3-12).

Opetus- ja kulttuuriministeriö laati vuonna 2014 ehdotuksen Suomen saattamiseksi tiedekasvatuksen kärkimaaksi: lisätä kansalaisten valmiuksia arvioida, tulkita ja hankkia tietoa sekä ymmärtää tiedettä ja tutkimusta. Erinomainen tavoite, jonka eteen on vielä paljon tehtävä työtä.

Esitän tunnustuksellisen uskonnonopetuksen poistamista opetussuunnitelmista. No mitä tilalle? Helppo vastata: filosofiaa. Jo se, ettei suurin osa suomalaisista tiedä mitä filosofia oikeasti on, kertoo ehdotuksen tarpeellisuudesta. Filosofia, oppi viisaudesta, opettaa meidät ajattelemaan loogisesti ja järkevästi sekä perustelemaan näkemyksemme. En ole aivan vakuuttunut, että näillä elämän alueilla suomalaiset olisivat vahvimmillaan.

Useimmiten suutumme, kun meille osoitetaan, että näkemyksemme ovat ristiriidassa keskenään, toisensa poissulkevia. Koska emme osaa perustella näkemystämme, uskottavuutemme kärsii.

Olen antanut myös kertoa itselleni, että Suomi on niitä harvoja länsimaita, missä filosofiaa ei opeteta kouluissa. No joo, tiedän toki, että filosofiaa opetetaan lukiossa, mutta kyllä se on siellä takapenkkiin tyrkätyn huutolaispojan asemassa.

Mihin filosofiaa tarvitaan? Perustele, miksi kouluissamme tarvitaan tunnustuksellista uskonnonopetusta. Koska aina ennenkin on ollut niin, on aika surkea, järjenvastainen perustelu.

Kirjoittaja on luonnontieteiden opettaja ja kolmen jo aikuisen lapsen isä.