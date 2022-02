Meri-Porin yhteinäiskoulun 5A-luokka lähetti Uutisten viikon kunniaksi ison nipun mielipidekirjoituksia.

Muistakaa hyvät käytöstavat

Haluaisin, että kaikki muistaisivat hyvät tavat kuten, kiitos, ole hyvä ja niin edelleen. Nykyään en kuule kauheasti, että joku sanoisi anteeksi, kun tönäisee vahingossa jotakuta.

Koulun ruokaloissa jotkut sanovat kiitos, mutta eivät kaikki. Minä itse kiitän aina ruokalassa ja tervehdin kauppiaita.

Lilli Kivitie

Roskaaminen on väärin

Roskaaminen on väärin, on se sitten maski, karkkipaperi tai muovipullo. Miksi ei voi heittää roskia roskakoriin? Onko se vaikeaa, vai ettekö löydä ikinä roskakoria? Jos käytte kävelemässä, kuinka paljon löydät roskia maasta?

Mitä puhtaampi maa, sitä kivempi on astua talosta ulos!

Kouluissa on sisällä maskeja ja siivous jää siivoojille. Siivoojia ei ole koulussa sitä varten, että he siivoaa maskeja ja muita välipalaroskia maasta.

Siina Sillanpää

Olisipa lähellä vaikka frisbeegolfrata

Olen kiitollinen siitä, että saan harrastaa, mutta voisiko olla mahdollista saada enemmän aktiviteetteja pienempiin kaupunginosiin, kuten Pihlavaan?

Jotkut lapset asuvat kauempana keskustasta ja olisi kiva, kun lähellä olisi vaikka frisbeegolfrata, parkour-rata tai puistoja.

Veeti Laiho

Ei etäopetusta

Toivoisin, että tässä maassa ei tulisi enää etäopetusta, koska lapset eivät opi kouluaineita niin hyvin kuin lähiopetuksessa. Lapset ovat myös enemmän koneilla sekä puhelimilla.

Kyllä kaikki tällä maapallolla sen koronan sairastaa.

Milla Luhtanen

Luonnon roskaaminen

Mielestäni roskaaminen on väärin. Minun mielestä ei ainakaan ole vaikeaa viedä roskia sinne minne ne kuuluu, eli roskikseen. Monessa paikassa on nykyään roskiksia. Esimerkiksi nyt näkee paljon maskeja maassa. Viekää roskat roskiin! Tehdään yhdessä puhtaampi luonto!

Sara Mattila

Englanti on tärkeää

Haluaisin kouluun enemmän englannin opiskelua, koska englanti on tosi tärkeä oppia. Jos menet ulkomaille hotelliin, et voi vain puhua suomea. Moni ei ymmärrä suomea, joten siksi englannin opiskelu on tärkeää. Englantia voit opiskella, vaikka olisit aikuinen! Menet vain englannin kurssille. Me opiskelemme sitä koulussa. Englantia ymmärtää moni. Englannin opiskelu kannattaa!

Eero Laaksonen

Polttoaineverosta

Suomessa polttoaineiden hinta koostuu tietysti itse polttoaineesta, mutta myös veroista. Polttoaineveron osuus kokonaishinnasta on suuri ja normi työssä käyvän ihmisen täytyy liikkua töihin ja harrastuksiin autolla, koska muita vaihtoehtoja ei ole käytettävissä, ainakaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Olen sitä mieltä, että polttoaineen hinta tulisi lukita tiettyyn arvoon ja veron osuudesta tulisi joustaa, jotta turvattaisiin autoilijoiden tulevaisuus, ihmisten työssäkäynti sekä tasapuoliset mahdollisuudet elää ja toimia, tässä harvaan asutussa maassa.

Eetu Larjama

Liikunta on terveellistä

Säännöllinen liikunta on terveellistä. Siksi mielestäni on myös hyvä, että kouluissakin on mahdollisuus liikunnalle.

Säännöllinen liikunta kohottaa kuntoa. Liikunta on terveyden kannalta todella tärkeää. Se auttaa jaksamaan ja helpottaa myös arkipäiväisissä asioissa.

Mielestäni liikuntaa on kaikki, missä hengästyy. Liikunta auttaa myös rentoutumiseen ja stressin hallintaan. Mielestäni päivässä pitäisi liikkua yhteensä 2–3 tuntia. Liikkuminen ehkäisee myös monia sairauksia.

Se vahvistaa lihaksia ja luustoa.

Maria Tähkänen