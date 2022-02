Tekstiviestipalstalla puhutaan susista ja kiitellään hyviä hiihtolatuja.

Iso kiitos silmälasieni löytäjälle. Terveisin se vanhempi rouva.

Onpas ihmisten itsekkyys huipussaan, kun ihmiskunta ensin valjastaa luonnon omaan käyttöönsä ja siinä sivussa tuhoaa melkein koko luonnon, mutta silti pitää tappaa loputkin sudet, jos ne vähän uhkaa ihmisten rakkaita (SK 3.2.). Eikö ihmisen itsekkyydellä ole mitään rajaa?

Susi kuuluu luontoon. Pitäkää koirat ja muut eläimet sisällä, tai muuten suojassa. Ihmisten asutusten lähellä olevat yksilöt pitää häätää pois. Susi pelkää aikuista ihmistä. Älkää antako lapsenne liikkua yksin! Ei tappaminen ole ratkaisu susi-ongelmaan, vaan omiensa suojelu.

Hienoa, että Kirjurissa tehdään latuja. Latukoneen vauhti vaan hirvittää, menee kuin pallosalama.

Hiihtelijä

Suurkiitos Kyläsaaren, Pihlavan ja Enäjärven upeista laduista! Parasta työpäivän jälkeen. Tätä arjen luksusta en vaihtaisi viikon Lapin loman latuihin mistään hinnasta!

Miia Halssista

Jukka Moilanen kirjoitti asiaa! Mitäpä jos tästäkin pandemiasta opittaisiin jotakin. Kassoilla ei enää välikapuloita käyttöön. Älä hengitä edellä olevan niskaan. Sairasta flunssasi kotona. Käytä maskia, mikäli on pakko kipeänä asioida kaupassa tai apteekissa. Pese käsiäsi. Nämä jo opitut tavat on syytä muistaa siis koronan jälkeenkin. Eipä ole mitään suurempaa influenssa-aaltoa tullut, vaikka niin peloteltiin. Näillä hygienia-toimilla on vahva merkitys!

Ihmetellen seuraan poliitikkojen kannanottoja Natosta. Sotilasasioista päättävät tyypit, jotka eivät tiedä, kumpi pää kivääristä painetaan olkapäätä vasten, ohut vai leveämpi.

Antti Pekola

Suuret kiitokset harjavaltalaiselle Jani Kumpulaiselle, joka on aurannut Kokemäenjoelle Harjavaltaan upeat luistelu- ja kelkkailuväylät.

Porin pitäisi nyt toimia aktiivisesti, jotta alueemme saadaan heti alusta alkaen mukaan vihreään vetytalouteen. Vanhan Vuorikemian tontilla on tilaa vetylaitoksille, ja merialueelta löytyy tilaa prosessissa tarvittaville tuulivoimaloille.

Voisiko asiantuntijat kertoa, miten kauan kolme rokotetta suojaa koronalta, kun on sanottu, että suoja hiipuu kolmannenkin rokotteen jälkeen noin 2–3 kuukauden kuluttua. Alkaako sairastuvuus taas alusta? Miten esimerkiksi yli 60-vuotiaat ja vanhemmat, alkaako tehohoidot lisääntyä?

Ei Porin imagoa Ässillä pelasteta. Pori oli imagotutkimuksessa vuonna 2019 sijalla 34. Mukana 36 suurinta kaupunkia. Mikä olikaan Porin sijoitus 2021. Joku järki ja totuus höpinöihin. Rauma oli sijalla 5, tuskin Lukon ansiota sekään.

Ässiltä puuttuu kasvot. Vellu tai Junno kehiin, niin saadaan yritykset mukaan pelastamaan seura.

Kun on vaan meitä, jotka haluu lukee paperilehden!

Lämmin kiitos Sinulle, joka veit ostoskärryistä löydetyn lompakkoni Tikkulan kaupan kassalle. Arvostan suuresti rehellisyyttäsi ja apuasi.

Mikä ihmeen meteli kuului Meri-Porissa keskiviikkoaamuna 2.2.2022?

Millai olis, jos palloiluhallin rahoitusta pienennettäis sen verran, et sairaanhoidon kuljetustuolit saatais lämpöseen halliin.

Ryssäntornin lippu kiinnitetty uudelleen. Myrskytuuli sitä vähän kurmuutti. Hienoa. Kiitos!

Nyt katosi postilaatikko Yrjönkadun ja Valtakadun kulmasta. Älkää vain sanoko, että seuraavaksi katoaa silmiäni miellyttävä muraali.