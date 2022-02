Miten ihmeessä me tässä kaupungissa edetään avautumiseen ja ponnistusvaiheeseen, jos kaikessa kehityksessä suunta on aina leikkaus tai lopetus. Avautumisella ja ponnistuksella tarkoitan niitä tekoja, jotka puoltavat kaupunkimme kehitystä niin, että se tukee väestönkasvua.

Väestökasvua edellyttää se, että me haluamme aidosti tukea jokaista asuinaluetta Porissa. Joulukuussa sivistyslautakunta hyväksyi koulupiiriraja muutoksen koskien Enäjärven koulua sekä Meri-Porin yhtenäiskoulua.

Porissa on pitkään ollut havaittavissa luovutusta Meri-Porin alueen kehittämisen suhteen. Väistämättä herää ajatus harkitusta liikehdinnästä kohti Enäjärven koulun lopettamista. Virkamiehet laativat suunnitelmiaan, joiden tarkoitus on saada aikaan säästöjä sekä siirtää asutusta niin sanotun pohjoisen ja läntisen Porin trendialueille. Totuus on kuitenkin se, että muuallakin on asutusta ja lapsiperheitä.

Palveluverkkoa muokataan koulujen osalta ja peilataan väestökehitykseen sekä selitellään pedagogisista näkökulmista kannattaviksi. Tottahan se on, että väestö vähenee. Se ei kuitenkaan ole vielä sillä tasolla, että olisi luovuttamisen aika. Meri-Pori asuinalueena on kulkuyhteyksiltään vaivaton, lapsiystävällinen ja rauhallinen.

Väestönlaskua ei edesauta palvelujen supistaminen ja Meri-Porin alueen alasajo. Lapsiperheet tarvitsevat uskoa tulevaan ja palveluiden pysyvyyteen.

Koulujen ja päiväkotien saatavuus ovat osa perhesuunnittelua. Nyt kaikki panokset pitää kohdistaa niihin toimiin, jotta ollaan siinä onnellisessa asemassa, jossa voidaan iloita syntyvyyden nousua sekä muuttovoittoa koko Poriin.

Heidi Sakari (ps.)

Porin kaupunginvaltuutettu

Satakunnan aluevaltuutettu

Pori