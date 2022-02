Koulukoira Nala on söpö ja nätti tyttö. Nala on kiva ja jos on vaikka joskus paha mieli, Nalan silittäminen auttaa, koska sen turkki on niin pehmeä ja silkkinen. Nala on hyvä monissa peleissä.

Mielestäni on ihanaa, kun Nala saa tulla kouluun, koska se tuottaa iloa ja rauhallisuutta koko luokkaan.

Jatta Kyynäräinen

14 vuotta

Kangasmetsän koulu, 8A-luokka

Kankaanpää