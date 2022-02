Tästä on kyse Convoy Finland -tapahtumassa – mahdollinen osallistuja kertoo

Polttoaineen hinta on puhuttanut pitkin talvea. Hinnanalennusta vaaditaan mielenilmauksella Helsingin keskustassa.

Perjantaina 4. helmikuuta 2022 on luvassa mielenosoitus eduskuntatalolla, kun hallitukseen tyytymättömät mielenosoittajat pysäyttävät liikenteen jättämällä kuorma-autoja ja muita kulkuneuvoja kaduille parkkiin.

Tämä on seurausta Kanadan tapahtumista, missä tuhannet mielenosoittajat ovat kokoontuneet parlamenttitalon eteen ja pysäyttäneet liikenteen vastustaessaan maan hallituksen koronatoimia.

Convoy freedom -nimeä kantavan ilmiön suomalainen versio herättää ristiriitaisia ajatuksia. Vaatimuksia on kolme: 1) rajoitukset on purettava, 2) polttoaineen verotus puolitettava, 3) hallituksen on erottava.

Mielenilmausta suunnittelevan Convoy Finlandin Facebook-ryhmässä on jo noin 50 000 jäsentä, mutta nähtäväksi jää, moniko ilmaantuu paikalle perjantaina. Netissä on helppoa uhota ja vaatia hallituksen erottamista, mutta toteutus onkin sitten toinen asia ja kun ottaa huomioon, että tuon Facebook-ryhmän ylläpitäjän sukunimi on Finland. Se ei varsinaisesti luo uskottavuutta.

Joka tapauksessa maailmanlaajuinen liikehdintä on rantautunut myös Suomeen ja siihen myös viranomaisten on reagoitava. Tällä viikolla Suomen pääministeri ehti jo ilmoittamaan, että rajoitukset puretaan helmikuun aikana. Oikeusministeri kertoi maanantaina Helsingin Sanomille, että koronapassille ei näytä olevan perusteita. Thl:n Mika Salminen tuli ulos kaapista jo aikaisemmin virallisella lausunnolla, jossa hän pitää koronapassia perusteettomana tässä tilanteessa.

Nämä viranomaisten kaapista ulostulemiset heijastelevat yleisen mielipiteen muutosta. Tähän asti äänensä ovat saaneet kuuluviin lähinnä hysteerikot.

Ihmiset ovat selkeästi kypsiä loputtomiin rajoituksiin, mikä on hyvin ymmärrettävää. Liika on liikaa. On aina ollut. Tulee aina olemaan.

Perjantain mielenosoitukseen saatan osallistua itsekin. Odotan mielenkiinnolla, onko meitä eduskuntatalolla tuhatpäinen yleisö, vai tuleeko sinne tien tukkeeksi muutama vanha transportteri, joista on verotkin maksamatta, mitkä poliisi siirtää sivuun ja kirjoittaa sakot.

Rauhanomainen mielenosoitus on hyvä idea, mutta ihan mitä tahansa ei pitäisi vaatia. Se on varma, että Suomen hallitus ei eroa herra Finlandin Facebook-ryhmän vaatimuksesta ja taitaa polttoaineen hintakin määräytyä jossain muualla. Rajoitukset hallitus purkaa joka tapauksessa.

Niklas Salo

Pori