Nyt kun koronarajoituksia ryhdytään purkamaan, päättyvät monet pakot ja suositukset. Asiantuntijoiden mukaan olemme onnistuneet välttämään myös monia yleisiä hengitystieinfektioita, koska olemme koronan aikana tottuneet käyttämään maskeja ja lisänneet muutoinkin hygieniatoimenpiteitä.

Jos niistä on ollut muutakin hyötyä, miksi emme käyttäisi niitä tietyissä tilanteissa myös jatkossa?

Onko se vain niin, että ellei ole pakko, niin ei taho? Onko se jotenkin noloa? Toivoisin, ettei olisi. Ei se ole.

Jos vain on mahdollista, mitäpä jos jäisimme jatkossakin kotiin, kun tunnemme olomme flunssaiseksi? Jos kuitenkin on pakko lähteä johonkin, mitäpä jos käyttäisimme tehokasta maskia? Näin suojaisimme muita ihmisiä, ja mahdollisesti estäisimme flunssan leviämistä esimerkiksi työyhteisössä tai koulussa.

Mitäpä jos käyttäisimme jatkossakin turvavälejä, jos siihen on mahdollisuus? Ainakin sairaana on viisasta välttää ihmisjoukkoja. Se ajatus, että sairaana töihin menevä on sankari, on viimeistään nyt vanhentunut.

Toki minustakin vapautuminen kahden vuoden ajan käytössä olleista pakoista ja suosituksista tuntuu hyvältä. Korona on kuitenkin yllättänyt myös asiantuntijat kerta toisensa jälkeen. Minusta olisi viisasta edetä kohti uutta normaalia askel askeleelta -periaatteella.

Minusta voimme itse kukin käyttää jatkossa pakon sijasta ihan vain omaa maalaisjärkeämme. Se ei ole todellakaan noloa.

Jukka Moilanen

kaupunginjohtaja emeritus

Ulvila