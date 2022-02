Porin Kaarisillan yhtenäiskoulun 5B-luokka pohti uutisten viikon kunniaksi mielipidekirjoituksissaan ja runoissaan muun muassa lähiopetuksen etuja ja haittoja.

Kiitos tonnikalapastasta!

Lähiopetus on kivaa, kun saa enemmän apua aineissa kun etäopetuksessa. En oppinut melkein mitään, kun olin etäopetuksessa.

Hyvä asia on nyt se, että saan enemmän apua ja opin enemmän asioita. Nyt voin olla liikunnassa yhdessä luokan kanssa ja pelata heidän kanssaan pelejä.

Saan syödä lähiopetuksessa hyvää lämmintä ruokaa, mutta jos olisin etäopetuksessa, niin en saisi lempikouluruokaani kotona. Tonnikalapastasta kiitos Pirjolle!

Koulussa mukavaa on se, että lähiopetuksessa näkee ystäviä. Välkällä voin olla ystävieni kanssa ja tehdä heidän kanssa siellä kaikkea kivaa. Ei tarvitse olla yksin kotona. Kun on välitunti, saan raitista ilmaa ja voin puhua ystävieni kanssa. Koulussamme on pleikka ja pelaamme sillä välillä pelejä.

Koulussa on kurjaa se, että joudun istumaan kylmän ja kovan tuolin päällä, mutta kotona voin istua vaikka sängyllä tai sohvalla. Koulussa on todella kylmät luokkahuoneet, joten minulla on usein kylmä. Kun koulussa sataa, katokset ovat ihan täynnä ihmisiä. Olen tyytyväinen, että palasimme lähiopetukseen, mutta etäopetuksessakin on hyvät puolensa.

Alina Matintalo

Saa olla kavereiden kanssa

Mielestäni oli kiva päästä lähiopetukseen, koska saa olla välitunneilla kavereiden kanssa, kun taas kotona etäopetuksessa pitäisi olla yksin. Lähiopetuksessa on myös hyvä asia, kun opettaja voi auttaa paremmin kuin etäopetuksessa.

Lähiopetuksessa on myös huonoja puolia esimerkiksi se, että pitää käyttää maskia luokassa, ruokalassa ja täytyy pitää turvaväliä muihin oppilaisiin. Lähiopetuksessa ei myöskään tarvi olla Chromella Meetissä koko päivää.Tykkään itse enemmän lähiopetuksessa ja toivon että ei enää palata etäopetukseen.

Onni Salonen 5B

Ei tarvitse olla koko aikaa koneella

Mielestäni lähiopetus on kivaa, koska näkee kavereita. Opettajat pystyvät opettamaan helpommin oppilaita. On helpompi kysyä neuvoa opettajalta lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa.

Ei tarvitse olla koko aikaa koneella. Etäopetuksessa ei tule lähdettyä ulos välitunnille. Lähiopetuksessa on mahdollista tehdä ryhmätyötä paremmin. Käsityötä voi tehdä lähiopetuksessa.

Lämmin kouluruoka on myös tärkeä osa päivää.

Lähiopetuksessa täytyy herätä aikaisin, koska matkoihin kuluu aikaa. Korona-aikana lähiopetuksessa täytyy pitää maskia. Jotkut heittävät maskeja maahan välitunnilla, vaikka niiden paikka on roskiksessa. On kurjaa, kun kaikki eivät pidä maskeja tunnilla.

Lähiopetus on tärkeää lapsille ja nuorille oppimisen ja mielenterveyden takia. Rokotteet eivät tehoa kuin vähän aikaa. Jatkuvasti on erilaisia rajoituksia ja jos vähän helpottaa, niin hetken kuluttua taas kiristetään kaikkia toimintoja. Koskaan ei tiedä, onko flunssa vai korona. Mihinkään ei oikein voi mennä eikä mitään tehdä. Täytyy odottaa parempia aikoja ja lääkkeitä.

Nanetta Lehtinen

Haiku

Reppuni painaa

selkääni sattuu paljon

matka on raskas

Miko Merimets

Maskit maassa

kerätkää maskit

heittäkää ne roskikseen

käytä kunnolla

Iida Sydänmaa

Maski

ei oo vaikeaa

heittää maskit roskikseen

maassa niitä on

Inga Hellsten

Maski

Maskeja maassa

Roskakorit keksitty

Mieluummin taskuun

Mia Sjögren

Eläimet

eläimilläkin

tunteet on niin ei niitä

kiusata saisi

Miisa Mäkelä

Älä varasta

Miksi varastaa

ongelmia hankitte

hankkikaa omat

Mia Sjögren