Koulussa on kivaa, mutta maskin käyttö on ärsyttävää.

Koulussa on valinnaiset ja käsityötä ja muuta kivaa. Koulussa on hyvä, että on ilmaista ruokaa ja juomaa, ja on myös hyvä, että ei ole etäopetus.

Koulussa on välitunnit ja kivat opettajat ja kaverit.

Juuli Kivinen

10 vuotta

Kyläsaaren koulu