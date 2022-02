10-vuotias Viljami Grönblom: Koronasta on aiheutunut monia harmeja

Korona on pitkäaikainen epidemia, joka on aiheuttanut monia harmeja. Rajoituksia on paljon ja maskia käytetään lähes päivittäin.

Onneksi on rokotteet.

Monta kertaa on jouduttu perumaan tapahtumia, jonka takia ihmisiä harmittaa, mutta ihmiset ovat alkaneet ulkoilemaan enemmän.

Monet ovat myös joutuneet etätöihin. Monet ovat aloittaneet uuden harrastuksen.

Viljami Grönblom

10 vuotta

Kyläsaaren koulu