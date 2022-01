Harrastuksissa on kivaa, mutta kun on korona, on rajoituksia. Silloin välttämättä ei voi mennä harrastukseen. Mutta muuten harrastuksissa on tosi kivaa.

Toivon, että harrastukset pidetään auki. Että ei tulisi tylsää.

Anni Pörsti

10 vuotta

Kyläsaaren koulu