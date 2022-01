Mihin fist pumpit katosivat?

Oi niitä aikoja, kun televisiosta vielä näki aikuisten miesten onnittelevan toisiaan fist pumppien (nyrkkitervehdysten) kera. Miehet seisoivat aika ajoin rivissä hallituksen tiedotustilaisuuksissa onnittelemassa toinen toisiaan milloin minkäkin leikkauksen johdosta.

Ensin rivissä seisoi Lindström, Sipilä ja Stubb. Toisessa kattauksessa Stubb vaihtui Petteri Orpoon, mutta maskuliiniset riitit fist pumppien kera jatkuivat.

Ja niin jatkui myös kansan kyykyttäminen. Leikkaukset olivat ennennäkemättömän rajuja.

Leikkauksia edelsi pääministeri Juha Sipilän historiallinen puhe syyskuussa 2015, jossa pääministeri maalaili Suomelle ankeita aikoja, ja joita hallitus käytännössä myös toteutti massiivisten leikkausten muodossa. Leikkauslista on niin pitkä, että sitä ei ole järkevää kirjoittaa auki, mutta voin todeta, että kyyti oli kikyn verran kylmää.

Valtamedia oli kaikesta kurjuudesta huolimatta hyvin mukana hallituksen työskentelyssä. Sen näki eritoten hallituksen työllisyystavoitteiden uutisoinnissa. Jokaisen kohonneen prosentin kymmenyksen jälkeen vietettiin epävirallisia kansanjuhlia, jotka kulminoituivat 21.12.2018 Sipilän hallituksen veret seisauttavaan niskalenkkiin 72 prosentin työllisyysasteesta – ja vielä kuukausia etuajassa.

“Se on keveiden tuuletusten paikka autotallissa tänään”, riemuitsi Sipilä.

Ja mikäs sen hienompaa, olihan duunareilta juuri leikattu 30 prosenttia lomarahoista ja palkatonta työaikaa pidennetty 24 tunnilla.

Samppakalja kuohui oikeistohallituksen salongeissa.

Entäs nyt, kun Sanna Marinin hallitus on saanut nostettua työllisyysasteen trendin 73,5 prosenttiin ja luvassa on ehkä historian kovin osinkokevät? Missä on median hehkutus ja missä viipyvät opposition onnittelut?

Eikö Petteri Orpon pitäisi olla tyytyväinen, kun taloudella menee hyvin ja kaverit tienaavat. Vai olemmeko me kaikesta huolimatta sittenkin salakavalasti menossa kohti Pohjois-Korean tietä, kuten Keskon pääjohtaja Mikko Relander kauppakamarilaisia pelotteli Joensuussa syksyllä 2020.

Jotain kummallista on ilmassa, sillä Sanna Marinin hallitus on suoriutunut puskista tulleen pandemian hoidossa hyvin ja siinä sivussa rasvannut vielä talouden rattaitakin loistavasti ajoitetuilla tukipaketeilla. Silti media on hiirenhiljaa.

Sen sijaan, että valtakunnassa kilisteltäisiin samppakaljaa ja juhlittaisiin hyvää taloudellista menestystä, kaikki tuntuvat odottavan vain, koska ovikello soi ja pizzataksi roudaa paikalle kasan roiskeläppiä.

Jaakko Jäntti

kaupunginvaltuutettu (vas.), vuoden 2023 eduskuntavaaliehdokas (oletettu)

Pori