Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä eli PoSa on lähettänyt tiedotteen turvapuhelinasiakkailleen, että turvapuhelinpalvelun uusi tuottaja on Vivago 1.2.2022 alkaen. Kirjeen mukaan Vivago tuottaa kehittyviä digitaalisia turvapuhelinpalveluja. Lisäksi turvapuhelinpalvelujen vastaanotto siirtyy Porin perusturvan hälytyskeskuksen toiminnaksi, mikä on koettu ongelmalliseksi.

Uusi palvelu uusine laitteineen maksaa entisen 17 euron sijaan 32 euroa kuukaudessa. Kirjeen mukaan tämän muutoksen ovat saaneet aikaan PoSa ja Satakunnan jotkut kunnat järjestettyään turvapuhelinkilpailutuksen.

Vanhusten asemaa heikennetään tässä monella tapaa. Jo pelkästään lähes kaksinkertainen kuukausimaksu on monelle vanhukselle melkoinen menoerä.

Mitä muita maksuja lisäksi tuleekaan kaikista lupauksista huolimatta? Kuinka moni turvapuhelimen käyttäjä tarvitsee digipalveluja?

Suurin osa heistä on vanhuksia, jotka eivät omista tietokonetta, eivät osaa sitä käyttää, eivät pysty näkö- tai/ja kuulovamman vuoksi lukemaan ja/tai kuulemaan minkäänkokoista näyttöruutua.

Miksi pitäisi maksaa palvelusta, jota ei pysty käyttämään?

Erikoista hyvinvoinnin seurantapalvelua on myös se, että turvapuhelinhälytyksen tullessa tarkastuskäynti ohjataan lähiomaiselle, jotka kirjeen listassa mainitaan ensimmäisinä. Taas ollaan valmiita syytämään omaisten tehtäväksi tämäkin asia, olivatpa he lähellä tai kaukana, töissä tai eläkeläisiä.

Näin ei pidä olla, sillä tarkastuskäynnin pitää tehdä terveydenhoitokunnan edustaja, joka pystyy tekemään asianmukaisen diagnoosin. Kun esimerkiksi ambulanssi on hälytetty, sen jälkeen soitetaan luonnollisesti lähiomaiselle.

Erikoista on myös se, että PoSa ja muut kiirehtivät tällaista turvapuhelintoimintaa (alkaa 1.2.2022), vaikka kirjeen mukaan Satakunnan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Miten tällaisia päätöksiä tehdään nyt, kun hyvinvointialueiden edustajia ollaan vasta valitsemassa? Vain aluehallinto on oikea instituutti tekemään tällaisia päätöksiä.

Viimeksi keskiviikkona 12. tammikuuta pääministeri lupasi, että vanhusten hoitoon satsataan, jotta he voivat asua mahdollisimman kauan kotonaan. Samoin aluevaaliehdokkaat ovat vanhuksille luvanneet yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista.

Onko tämä nyt sitä satsausta ja lupausten täyttämistä?

PoSa ja jotkut satakuntalaiset kunnat hävetkää. Pankaa posti kulkemaan ja ilmoittakaa, että lähettämänne kirje on ennenaikainen aprillipila.

Päivi Aro

Tampere