Asunto-osakkeiden sähköistämistä on valmisteltu vuosia, ja nyt meneillään on loppusuora. Uudet asunto-osakeyhtiöt on perustettu suoraan sähköiseen huoneistotietojärjestelmään jo vuodesta 2019, ja vanhojen on määrä siirtää osakeluettelonsa sinne viranomaisen ylläpidettäväksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Moni asunnonomistaja voi ihmetellä, miksi asia ei omassa taloyhtiössä etene.

Osa isännöintiyrityksistä on jo siirtänytkin asiakkaidensa osakeluettelot mahdollistaakseen sähköisen asuntokaupan. Kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, huoneistojen omistajatietoja päivittää Maanmittauslaitos, ja paperisista osakekirjoista voidaan luopua.

Taloyhtiön hallinnossa on tärkeää, että isännöinti saa siirron jälkeen huoneistotietojärjestelmästä sujuvasti tietoa myös omiin järjestelmiinsä päin. Isännöitsijä tarvitsee säännöllisesti tietoa esimerkiksi siitä, ketkä ovat osakkeenomistajia ja millä tavalla heille toimitetaan yhtiökokouskutsut.

Tämän vuoksi iso osa isännöintiyrityksistä on tarkoituksella jäänyt odottamaan järjestelmien teknisiä parannuksia. Isännöintijärjestelmätoimittajat ovat saaneet avaimet viimeisiin huoneistotietojärjestelmän tietoihin vasta joulukuussa 2021, ja niiden oma kehitystyö on kesken.

Odotteluun kannustaa myös Maanmittauslaitoksen omistajakirjausten ruuhka. Uuden omistajan merkintä huoneistotietojärjestelmään voi kestää kolmekin kuukautta. Maanmittauslaitos työskentelee viiveen poistamiseksi, mutta sillä välin uusien osakkeenomistajien pitää varautua odottamaan esimerkiksi yhtiökokouksen äänioikeutta merkinnän onnistumiseen asti.

Osakeluettelojen siirto on isännöintiyritykselle iso kertaponnistus, johon voidaan tarvita lisää työntekijöitä. Jokaisen taloyhtiön jokainen osakeryhmä tarkistetaan ja hyväksytään siirrossa yksitellen. Isännöinnin on suunniteltava siirron aikataulu huolella, jotta siirtotyö häiritsee mahdollisimman vähän muuta työtä, esimerkiksi keväälle painottuvia yhtiökokousvalmisteluja.

Osakeluettelon siirtopäätöksen tekee taloyhtiön hallitus. Isännöinti suunnittelee taloyhtiön edun mukaisen aikataulun ja tiedottaa siirrosta osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajana voit helpottaa siirtoa huolehtimalla, että isännöinnissä on tiedossa syntymäaikasi sekä ajantasaiset yhteystiedot.

Peter Hillman

Satakunnan Isännöitsijäyhdistys

puheenjohtaja