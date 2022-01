Koulupiirimuutoksella on suuri merkitys pienten koululaisten elämään, Enäjärven koulun vanhempainyhdistys muistuttaa.

Enäjärven koulun vanhempainyhdistys haluaa tuoda esiin oman näkemyksensä koskien koulupiirimuutosta Meri-Porin alueella.

Sivistyslautakunta on kokoontunut 7.12.2021 ja tehnyt hiljaisuudessa päätöksiä, joilla on suuri merkitys pienten koululaisten elämään. Päätös koulupiirimuutoksesta on annettu perheiden tietoon vasta valitusoikeusajan päätyttyä 7.1.2022.

Perheiden ja kuntalaisten mielipiteet, turvallisuus, hyvinvointi, yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet tulisi huomioida tehtäessä heitä koskevia päätöksiä. Olisi ollut asianmukaista ottaa perheitä mukaan keskusteluun suunniteltaessa näin laajaa muutosta.

Kuten sivistyslautakunnan puheenjohtaja Martti Lundén miettii Satakunnan Kansassa (14.1.):

”Kun on kyse pienistä ihmisistä, niin mennään turvallisuus edellä.”

Myös perusopetuslain (21.8.1998/628) mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Sivistyslautakunta on ohittanut perusopetuslain asettamat velvoitteet päättäessään uusista koulupiirialueista: oppilaiden matka pitenee ja turvallisuus kärsii huomattavasti muun muassa tasoristeyksen ylittämisen vuoksi.

Olemme tietoisia, että sivistyslautakunnalle on vuosien varrella esitetty vastaavanlaisessa tilanteessa vaihtoehtoisena ratkaisuna 6. luokan siirtymistä Meri-Porin yhtenäiskouluun pienten 1.-luokkalaisten sijaan. Muualla Porissa on tehty tällaisia ratkaisuja, ja ne ovat todettu toimiviksi. Eikö tämä olisi mahdollista myös Meri-Porissa?

Enäjärvi–Metsämaan-alueelle muuttaneiden perheiden yli on kävelty koulupiirimuutosta suunniteltaessa ja siitä päätettäessä. Perheet ovat nimenomaan valinneet asuinalueekseen Enäjärvi–Metsämaan-alueen olettaen, että lapset saavat aloittaa koulutiensä turvallisessa lähikoulussa yhdessä sisarustensa kanssa.

On hienoa, että sivistyslautakunta otti asian uudelleen puheeksi, ja sivistysjohtaja Esa Kohtamäki kertoi, että toimenpiteisiin ryhdytään (SK 18.1.).

Vaadimme koulupiirialuemuutoksen uudelleenkäsittelyä ja -tarkastelua sekä huolellista valmistelua huomioiden päätöksenteossa sekä lainmukaisuuden että inhimillisyyden.

Enäjärven koulun vanhempainyhdistyksen puolesta

Anni Kättö

puheenjohtaja

Maija Malmi

varapuheenjohtaja