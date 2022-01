Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto vastaa Jukka Tuorille

Vastaus aluevaaliehdokas Jukka Tuorin (kok.) mielipidekirjoitukseen Satakunnan Kansassa 22.1.2022:

Satasairaala tuottaa yhteistyössä perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa terveyttä ja toimintakykyä koko maakuntaan. Laajan päivystyksen Satasairaalasta satakuntalaiset saavat tarvitsemansa erikoissairaanhoidon ja vaativan erityishuollon palvelut.

Tosiasia on, että teemme työmme tutkitun tehokkaasti. Satasairaalan tuottavuus ja kustannustehokkuus ovat maan huippua vuosi toisensa jälkeen. Olemme investoineet vanhojen tilojen kunnossapitoon ja uusiin tiloihin maltillisesti ja vain toiminnan sitä edellyttäessä. Hyvä esimerkki on uusin rakennusinvestointi – SataPsykiatrian rakennus, joka valmistuu keskussairaalan yhteyteen vuonna 2023. Tällä korvataan noin 120 vuotta vanhat tilat Harjavallassa. Uusi sairaala on paitsi välttämätön myös taloudellisesti kannattava.

Samanlaisia uudistamistarpeita sekä toiminnan että tilojen osalta Satasairaalalla on jatkossakin. Tälle ei ole vaihtoehtoa, jos halutaan, että Satakunnassa on tulevaisuudessakin erikoissairaanhoitoa.

Olemme kaikkien satakuntalaisten päivystyssairaala, ja panostamme kuntayhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Olemme muun muassa omistajakuntien valtuustoissa kertoneet, minkälaisia tarpeita erikoissairaanhoidon kehittämisellä Satakunnassa on. Tämä yhteistyö ja tiedon tuominen kuntiin on otettu pääsääntöisesti erittäin myönteisesti vastaan.

Palvelujen painopisteen siirtäminen peruspalveluihin on kaikkien meidän yhteinen tavoite. Suunnittelemme tätä paraikaa eri hankkeissa osana hyvinvointialueen valmistelua. Erikoissairaanhoidolla on tässä keskeinen rooli, sillä viemällä erikoissairaanhoidon osaamista tukemaan peruspalveluja niitä voidaan vahvistaa.

Nyt ei pidä rakentaa vastakkainasettelua eri toimintojen välille, vaan päinvastoin purkaa niitä. Tässä työssä tarvitaan kaikkia ja vain yhteistyössä voimme tuottaa terveyttä ja toimintakykyä koko yhteiskuntaan. Yhdessä eteenpäin satakuntalaisten parhaaksi!

Ermo Haavisto

Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja