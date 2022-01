Satakunnassa 50 prosenttia bruttokansantuotteesta syntyy viennillä, kun maakuntien keskiarvo on 34 prosenttia. Metallialan perusteollisuus on korkean työn tuottavuuden keskittymä ja kasvumahdollisuuksia liittyy automaatio- ja robotiikka-alaan.

Satakunnan elinkeinot ovat visionääristen omistajayrittäjien ja johtajien työn tulosta. Historia on tärkeä, koska se opettaa arvostamaan yrittäjäsukuja.

Satakunta on vientimaakunta. Taustalla ovat muun muassa Ahlström-, Rosenlew- ja Paasikivi-suvut, valtionyhtiö Outokumpu, Rauma-Repola (Tauno Matomäki) ja esimerkiksi perheyrittäjät Tuomo ja Jussi Aine (Harjavalta). Yrittäjäsuvut ovat olleet Satakunnan rakentajia.

Liiketoiminnat ovat muuttuneet, mutta yrittäjäkulttuuri ja varallisuus kantavat maakuntaa, koska yrittäjäsuku osaa luopua vanhasta ja rakentaa oikea-aikaisesti uutta.

1990-luvulla maakuntajohtaja Pekka Turunen kutsui minut työvaliokuntaan. Silloin tehtiin mainio ratkaisu verkostomallisesta yliopistokeskuksesta, jota Martti Sinisalmi aikanaan johti. Hän oli suora ja selkeä, mitä pidän parhaana ominaisuutena johtajalle.

Selvittelin Satakunnan siviilikriisinhallintaa. Sitä koskeva keskus olisi pitänyt sijoittaa Satakuntaan, mutta päätettiin toisin. Vahvat maakunta- ja kuntajohtajat ovat yhtä lailla tärkeitä Satakunnan rakentajia.

Satakuntalaisuuteen kuuluu työ ja vastuu. Kuka oli tämän ruumiillistuma?

Hän oli presidentti Risto Ryti. Haaste on maailmantalouden transformaatio kestävään kehitykseen, johon taustatyön teki Stiglitz-komitea (YK). Kestävä kehitys on laaja käsite, ja Pohjoismaat ovat siinä johtavia maita.

Suomella on asiat hyvin. On vaikea hyväksyä sitä painetta, mikä meillä kohdistuu maa- ja metsätalouteen. Täällä karussa pohjolassa on tehty ”ihme”.

Afrikka on tragedia. Metsä on kadonnut pääosasta ”vihreää” maanosaa. Siellä olisi nuorilla paikka vaikuttaa maailman tilaan.

Yhdysvallat ja Kiina ovat suuria saastuttajia. Kiinassa tähtäin on siirretty vuoteen 2060 – suuri laiva kääntyy hitaasti.

Vihreissä investoinneissa haaste on ajoitus. Pienen maan ei pitäisi sitoutua teknologioihin, jotka ovat kokeiluvaiheessa – ei ainakaan siten, että investoinnit rahoitetaan velkarahalla.

Sodan jälkeen Suomi toteutti onnistuneen teollistamisohjelman, joka tarkoitti teknologiateollisuuden rakentamista sotakorvausten vauhdittamana. Silloin kylvettiin nousun siemen. Teknologia saatiin pääosin ulkomailta.

Teollisia prosesseja on kehitetty ja saavutettu muun muassa tekoälyn käytössä teollisuudessa ja logistiikassa maailman huippu. Pienen maan tulee rakentaa vahvuuksien varaan ja välttää heikkouksia. Näin tekevät EU:n menestyvät teolliset maat – erityisesti Saksa ja pohjoismaiset naapurimme.

Satakunta on teknologiateollisuusmaakunta, kirjoittaja muistuttaa. Kuva on köyliöläisen Robotmation-yrityksen toimitiloista.

Satakunta on teknologiateollisuusmaakunta – toivottavasti myös pk-yritykset kansainvälistyvät. Tärkeä ala on maa- ja maatalous. Esi-isiemme perintönä meillä on hyvä maaperä, puhdasta vettä ja järkevää toimintaa.

Syy heikkoon tuottavuuteen on valtion ja yritysten rajapinnoilla. Olen toiminut vuodesta 1970 elinkeinoelämän piirissä ja muissa Pohjoismaissa. Suomessakin yrittäjät ja yritysjohto ovat parhaita päättämään, miten ja milloin investoidaan. Nyt on riskinä se, että vihreät investoinnit politisoidaan, mistä ei hyvä seuraa.

Professori Robert Gordon väittää, että Yhdysvaltojen talous- ja tuottavuuskasvun kultainen jakso vuosina 1870–1970 oli kertaluonteinen ja maailma on tuomittu hitaaseen kasvuun. Nokia Bell Labs on tutkinut Gordonin väitteen ja päätynyt siihen, että uusi tuottavuushyppäys olisi mahdollinen tämän vuosikymmenen lopulla niissä maissa ja yrityksissä, jotka panostavat erityisesti tekoälyn käyttöönottoon.

5G mahdollistaa muun muassa itseohjautuvat kulkuneuvot ja teleterveyspalvelut. Mobiili-internet kattaa noin 10 miljardia siihen kytkeytynyttä laitetta. Maailma siirtyy tekoälyaikaan.

Syntyy globaali (teko)älykäs viestintäjärjestelmä, mikä on myös Satakunnalle mahdollisuus globaalissa dataliiketoiminnassa. Kun maakunnan tuotteista saadaan maailman ja Suomen kauppajärjestelmään luotettava tieto, olemme voittaneet pahimman esteen – epäuskon omiimme.

Tekniikka on avuksi, koska tekoäly taipuu mihin tahansa. Tekoäly mullistaa lääketieteen, liikenteen, viestinnän ja rakentamisen sekä asumisen. On tulossa uusia innovaatiota.

Tämä on Nokia Bell Labs -resepti, jolla on Satakunnalle paljon annettavaa. Tulisi nostaa teollis-tekijänoikeudellisen luovan toiminnan (keksijät ja taiteilijat) arvostusta. Myös Pori Jazz voi olla kasvun siemen.

Satakunta on kompakti maakunta, jota ei rasita kiinteistöihin uponnut laiska pääoma, mikä on pahin tuottavuuskasvun este. Eurooppa voi voittaa vihreän kisan vain, jos investoinnit toteutetaan tuottavuutta parantavalla tavalla.

Suomi ei voi kehittää vain murto-osaa käyttämästään teknologiasta. Viisaus on avata rajoja, jotta teknologiaa ja osaamista lisäävät investoinnit löytävät teolliset maakunnat – kuten Satakunnan.

Kirjoittaja on professori (emeritus) ja Kauppatieteellisen yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.