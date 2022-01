Väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. Menot lisääntyvät, eikä tuloilla saada katettua ihmisten hoitoa. Jotain tarttis tehdä, oli Raimo Sailasen viesti Vanhasen vaalikaudella 2003–2007, kun sote-uudistusta puitiin ensimmäisen kerran.

Nyky-yhteiskunta on rakennettu moninaisten mutkien kautta, kuten Neuvostoliiton kaatumisen aiheuttaman laman sekä finanssikriisin. Suuret ikäluokat ovat olleet pääroolissa, kun puhutaan nykyajan toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä; ilman heidän työpanostaan ja päätöksiä emme olisi tässä, missä teknologinen yhteiskunta muovautuu ja kehittyy jatkuvasti.

1950- ja 1960-luvuilla syntyneet alkavat siirtyä eläkkeelle. Suurista ikäluokista puhuttaessa tarkastellaan usein ongelmia, joita nykyinen eläkejärjestelmä väestön ikääntymisen vuoksi tuo tullessaan. Ongelman tunnistaminen on tärkeää, mutta arvokas vanhuus on taattava jokaiselle.

Ikääntyvien palveluihin panostaminen on myös meidän nuorten etu. Hyvä hoito osoittaa, että tulevaisuudessa meistäkin tullaan pitämään huolta. Hyvinvointivaltion tehtävä on taata turvaverkot jokaiselle syntymästä kuolemaan. Ennaltaehkäisevän hoitotyön merkitys on suuri ja tämä lievittää terveyspalveluiden kuormitusta väestön ikääntyessä.

Päätöksentekijöillä ei tule olemaan helppoa. Tämä koskee nimenomaan kansalaisten hoitamista. Hoitomenojen lisääntyminen ja talouden epävarmuuteen liittyvät tekijät aiheuttavat päätösten vaikeudet. Miten hoitotyö tulisi toteuttaa, jotta menoja saataisiin hillittyä ja kukkarossa kasvava rahanreikä neulottua umpeen?

Lähes jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan terveyteensä ja kantaa kortensa kekoon yhteisen päämäärän saavuttamiseksi: hyvä ja terveellinen elämä.

Nelly Pitkänen

kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas (kok.)

Pori