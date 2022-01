Ensimmäisissä aluevaaleissa on Satakunnassa ehdokkaita 495. Valituiksi tulee 13,94 prosenttia ja rannalle jää ruikuttamaan 86,06 prosenttia ehdokkaista. Vaali-iltana monessa torpassa on erittäin pettyneitä, etukäteen lähestulkoon varmoja läpimenijöitä.

Aluevaaleissa on monenmoisia ehdokkaita. On monissa marinadeissa hyvin kypsyneitä ja joitain raakileitakin ehdokkaiden joukkoon mahtuu. Voi sitä katteettomien vaalilupausten määrää, mitkä unohdetaan heti sen jälkeen, kun ovi aluevaltuustoon on auennut.

Päätöksentekoon mukaan astunee aluevaalienkin jälkeen pikkusieluinen puolueiden ”sulle, mulle” -jakopolitiikka ja Satakunnan asioiden hyvä hoito jäänee toissijaiseksi. Haaveena kärkipään ehdokkaillakin lienee hyvinvointialueen hallituksen kokopäiväinen puheenjohtajan pesti, josta on väläytelty palkkana tai palkkiona 6000–7000 euroa kuukaudessa.

Mielestäni luottamustehtävien tulee olla luottamustehtäviä. Kohtuullinen korvaus on paikallaan ja se voisi olla kokouspalkkio per kokous, olet sitten missä tehtävässä tahansa. Aluevaltuutettujen ja puheenjohtajien kokouspalkkioiden tulee olla järjellinen summa, eikä mitään tuhansia euroja. Satanenkin on liikaa. Aluevaltuutetut ovat hoitamassa ensisijaisesti luottamustoimea, eivätkä tekemässä tiliä satakuntalaisten maksamilla verorahoilla.

Myöskään puolueille maksettavat korvaukset aluevaltuutettua kohden eivät voi olla tuhansien eurojen suuruisia. Satanenkin on liikaa. Aluevaltuutettujen määrän perusteella puolueille maksetut korvaukset eivät voi, eivätkä saa olla piilopuoluetukea.

Satakunnan tulevaisuus riippuu meistä äänestäjistä ja nyt valittavista ensimmäisistä aluevaltuutetuista. Aluevaltuutettujen tehtävänä on ajaa kaikkien satakuntalaisten ja Satakunnan kuntien etua tasapuolisesti. Aluevaltuutetuilta tulee löytyä siis kykyä ja halua yhteen hiilen puhaltamisessa.

Kuntien välille ei saa syntyä eriarvoisuutta. Vain yhteistyöllä luodaan edistystä ja parempaa Satakuntaa. Pikkusieluiseen ja nurkkakuntaiseen ”sulle, mulle” -politikointiin yhdelläkään puolueella ja valituksi tulleella aluevaltuutetulla ei ole varaa.

Me kaikki satakuntalaiset olemme samassa veneessä. Yhdessä meidän tehtävämme on pitää huolta siitä, että kaikilla on pelastusliivit, eikä vain harvoilla. Pidetään yhdessä Satakunta elinvoimaisena ja edelleen hyvänä paikkana syntyä, kasvaa, opiskella, elää ja vanheta. Satakunta on meidän kaikkien maakunta. Satakuntaa puolustavat vain satakuntalaiset.

Jari Haapaniemi

aluevaaliehdokas (ps.)

Pori