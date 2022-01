Vaaliehdokkaat ja poliittiset puolueet ovat vaienneet vaalien alla tästä täysin. Erikoissairaanhoidon sopeutustarpeesta ei uskalleta puhua. Erikoissairaanhoito on kuitenkin maakunnissa noin puolet tulevasta sotesta.

Keskussairaalat ovat maakuntakeskusten ”pyhiä lehmiä”. Ne työllistävät, ne investoivat jatkuvasti ja ne saavat lakisääteisesti rahat toimintaan maakunnan kaikilta kunnilta. Keskussairaala pumppaa siis rahaa maakunnasta maakuntakeskukseen, Satakunnassa raha virtaa Poriin.

Keskussairaaloita yläpitävät sairaanhoitopiirit ovat tähän asti olleet vuosikymmenet konsulttien kultakaivoksia. Ne ovat käytännössä johtaneet sairaanhoitopiirien kehitystä. Tuleva sote lopettaa sairaanhoitopiirit tai ainakin yrittää sitä.

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa lähipalveluita ja sairauksien ennaltaehkäisemistä. Silloin erikoissairaanhoitoa tarvitaan selvästi vähemmän. Sote-uudistuksessa on siis myös kysymys keskussairaaloiden kapasiteetin sopeuttamisesta todellista tarvetta vastaavaksi. Kaunis ajatus on myös, että eri maakuntien keskussairaalat erikoistuisivat vahvuuksiinsa.

Nykytilanteessa Suomen maakuntien sairaalat ovat uudehkoja ja hyväkuntoisia. Lähipalveluiden tilat kunnissa ovat täysin eri tilanteessa. Kunnat ovat sotea odotellessa pidättäytyneet merkittävistä korjausinvestoinneista terveyskeskuksissa ja hoivakodeissa. Uuden aluehallinnon pitää alusta asti tarttua tähän epätasapainoon.

Satakunnassakin sairaanhoitopiirin johto kiertää vaaliehdokkaita kiivaammin kunnissa selostamassa, että maakuntaan pitää rakentaa kiireellisesti kokonaan uusi keskussairaala. Hinta lienee 100–300 miljoonaa euroa.

Tämä investointi veisi sote-uudistukselta mahdollisuuden parantaa lähipalveluita. Silloin palvelut keskitettäisiin entistä enemmän Poriin.

Vaaleissa pitää valita sellaiset valtuutetut, jotka osaavat ja uskaltavat.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos, aluevaaliehdokas (kok.)

Huittinen