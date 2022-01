Yksi ratkaisevista asioista tulevalla hyvinvointialueella tulee olemaan nuorten hyvinvointi. Se määrittää niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti pitkällä aikavälillä, miten hyvinvoivaksi Satakunta saadaan. Alueella ei ole yksinkertaisesti varaa menettää enää yhtään nuorta syrjäytyneeksi.

Tärkeäksi kysymykseksi muodostuu, miten alueella saadaan nuorten hyvinvointipalvelut ja nimenomaan ennaltaehkäisevät palvelut toimimaan niin, että kierre syrjäytyä saadaan loppumaan. Moni kunta mainitsee nuoret yhtenä tärkeimmistä kohteistaan, mutta kuitenkin tilanne esimerkiksi nuorten mielenterveyden palvelujen saatavuudessa on todella huolestuttava.

Tässä tulevalla hyvinvointialueella on mahdollisuus parantaa palveluita ja niiden saatavuutta.

Sote-uudistuksessa vähemmälle keskustelulle on jäänyt esimerkiksi opiskeluhuollon kuraattorien ja koulupsykologien siirtyminen hyvinvointialueiden palvelukseen muun koulupuolen jäädessä pääasiassa kuntien vastuulle. Tärkeää on saada tämä yhteistyö toimimaan nopeasti, koska näillä asiantuntijoilla on merkittävä rooli nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

Toisena nostona voi mainita kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen siirtymisen hyvinvointialueelle. Monelle syrjäytyneelle nuorelle juuri kuntouttava työtoiminta on tarjonnut uuden alun ja polun työelämään, ja sitä kautta myös muuhun elämään.

On tärkeää, että tämä huomioidaan myös tulevalla hyvinvointialueella.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön toimivuus tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa palveluiden yhdyspinnoilla. Vaikka nuorisopalvelut jäävät pääasiassa kunnille, toimitaan jo tällä sektorilla kuntarajat ylittävästi. Sama koskee nuorten hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeässä asemassa olevaa, erittäin laadukasta työtä tekevää kolmatta sektoria.

Porissa ja Raumalla toimivat matalan kynnyksen Ohjaamopalvelupisteet alle 30-vuotiaille nuorille. Koko maassa tämä palvelu löytyy jo lähes 80 paikkakunnalta, joukossa myös maakunnallisesti toimivia Ohjaamoja.

Tilastojen mukaan tämä palvelu koetaan tärkeäksi ennaltaehkäiseväksi palveluksi nuorten syrjäytymiselle. Tutkimuksen mukaan (Valtakari ym. 2020, Ohjaamot – monialaista yhteistyötä, vaikuttavuutta ja uutta toimintakulttuuria) Ohjaamot kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä.

Onko hyvinvointialueella mahdollisuus ottaa tämä yhdeksi toiminnakseen ja jalkauttaa koko Satakuntaan? Joko fyysisenä palvelupisteenä, etäpalveluna tai liikkuvana Ohjaamona tai kaikkina näiden yhdistelmänä, kuten Porissa on jo tehty.

Marko Lundenius

ohjaamopalveluiden suunnittelija, aluevaaliehdokas (sd.)

Pori