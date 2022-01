Oletko ajatellut, että aluevaalit kuulostavat liian kaukaisilta, hankalilta ja turhilta, jotta jaksaisit vaivautua vaaliuurnille? Mieti uudelleen, sillä tärkeämmissä vaaleissa olet tuskin koskaan äänestänyt.

Löytyvätkö lääkäri-, labra- tai vaikkapa neuvolapalvelut jatkossakin omasta kunnasta tai omasta kaupunginosasta? Onko vanhuksella oikeus hoivapaikkaan kotikunnassaan, kun kotona ei enää pärjää? Saako opiskelija tarvitsemansa tuen, kun mieli ei enää jaksa käsitellä kaikkea?

Kaikesta tästä päättävät jatkossa poliitikot aluevaltuustossa. He päättävät myös, millainen pelastustoimen verkosto on maakunnassamme, mitä tapahtuu sopimuspalokunnille ja millainen työpaikka Satakunnan hyvinvointialue on tulevaisuudessa henkilöstön näkökulmasta.

Jos haluat vaikuttaa polttoaineiden verotukseen Suomessa tai maakuntaveron käyttöönottoon, älä suotta vaivaudu äänestämään näissä vaaleissa, vaan odota vuoden 2023 eduskuntavaaleja.

Jos uskot, että turvallinen arki ja lähipalvelut kuuluvat kaikille postinumerosta riippumatta, keskusta tarjoaa sinulle 86 hyvää ehdokasta, mistä valita. Vaaliohjelmamme tärkein periaate – vähintään yksi sote-asema jokaisessa kunnassa – ei tarkoita kaikkea kaikille 24/7, vaan sen tavoitteena on mahdollistaa palveluiden tuominen lähelle kuntalaisia asukasluvun ja tarpeen mukaisesti. Kuntalaisille tämä merkitsee mahdollisuutta päästä yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaisen hoidon pariin ilman asioiden selvittelyä luukulta ja henkilöltä toiselle.

Pelastustoimen ja sopimuspalokuntien toiminnan turvaaminen, henkilöstön jaksaminen ja viihtyminen työssään sekä yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ovat tulevan uudistuksen kulmakiviä.

Äänestäjänä sinä päätät, millaisilla poliittisilla linjauksilla tämä uudistus Satakunnassa toteutetaan.

Sari Vuorela

keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja, aluevaaliehdokas (kesk.)

Siikainen