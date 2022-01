Suomalainen, kiitelty neuvolajärjestelmä ottaa huomioon kaikki muut väestöryhmät, mutta ei ikäihmisiä. Vaikka niin sanotussa vanhuspalvelulaissa on säädelty ikäihmisten palveluista, niin ikäihmisten neuvolaa ei laissa mainita.

Hyvinvointialueen toimielinten tuleekin pikaisesti ryhtyä edunajamistoimiin valmistelun käynnistämiseksi ja lainsäädännön muuttamiseksi niin, että laissa säädetään joka kunnassa toteutettavasta ikäihmisten neuvolasta.

Esimerkiksi Porissa on saatu hyviä kokemuksia ikäihmisille suunnatusta neuvolatoiminnasta. Satakunta voisi toimia alkuun pilottialueena.

Vanhuspalvelulaki nykymuodossaan edellyttää vanhukselta tai hänen omaisiltaan oma-aloitteellisuutta. Ikäihmisten neuvolassa olisi mahdollisuudet niin sanottuun etsivään vanhustyöhön ja ennaltaehkäiseviin säännöllisiin terveystarkastuksiin.

Yhden sudenkuopan muodostaa työelämästä eläkkeelle siirtymisen vaihe. Jotta tämä vaihe sujuu hallitusti ja turvallisesti, tulee neuvolan asiakas kohdata viimeistään eläkepäivien alkaessa. Nykyinen järjestelmä unohtaa ihmisen siinä vaiheessa kun työterveyshuollon palvelut päättyvät.

Matalan kynnyksen palveluina voitaisiin toteuttaa yhdessä julkisen sektorin toimijoiden ja järjestöjen kanssa muun muassa neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä tarjota tiloja ikäihmisten vapaamuotoiseen yhdessäoloon.

Satakuntaliiton alaisuudessa toimiva maakunnallinen vanhusneuvosto on nostanut ikäihmisten neuvolatoiminnan tarpeellisuuden esille useaan otteeseen ja siitä on keskusteltu myös Satakunnan kansanedustajien kanssa. Nyt on sopiva aika ryhtyä konkreettisiin toimiin.

Satakunnassa selviteltiin jo 2008–09 maakunnallisen vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamista. Taloudelliset vaikeudet kariuttivat hankkeen.

Nyt kun valtakunnallinen vanhusasiavaltuutettu on saatu valittua, on aika ryhtyä toimiin alueellisen toimijan palkkaamiseksi. On nimike sitten vanhusasiavaltuutettu, -asiamies tai jokin muu, niin pääasia on, että verkosto saadaan toimimaan myös hyvinvointialueella. Vanhusasiavaltuutettu toimisi kiinteässä yhteistyössä erityisesti valtakunnallisten toimijoiden, hyvinvointialueen ja kuntien vanhusneuvostojen sekä ikäihmisten neuvolaverkoston kanssa.

Tuula Telin

maakunta-asiantuntija (eläkkeellä), Satakunnan vanhusneuvoston jäsen, aluevaaliehdokas (vas.)

Pori