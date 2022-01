Satadiagin tavoitteena koko kolmentoista toimintavuoden aikana on ollut tarjota diagnostisia palveluita mahdollisimman kattavasti koko Satakunnan alueella, kirjoittaja toteaa.

Satakunnan aluevaaleissa ratkaistaan Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tulevaisuus. Kyse on tärkeistä, jokaisen arkea koskettavista asioista.

Tammikuun aluevaaleissa valitaan 69 valtuutettua noin 500 ehdokkaasta päättämään noin 217 000 satakuntalaisen kaikesta terveyteen ja pelastustoimeen liittyvästä.

Työntekijöitä uudella hyvinvointialueella on noin 10 000, ja budjetti on noin miljardi euroa vuodessa. Hyvinvointialueella on itsehallinto ja ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto.

Tämä on historiallisen suuri, mullistava muutos, jossa kuntien valtaa myllätään. Ensimmäisestä aluevaltuustosta tulee suunnannäyttäjä, jossa aluevaltuutetut tekevät laaja-alaisia päätöksiä tulevasta palveluverkosta, palvelurakenteesta ja monista linjauksista.

Aluevaltuutetut ovat haastavien tehtävien edessä päättäessään lähipalveluista. Hallinnollisista kokemuksista on varmasti hyötyä.

Satakunnassa on tätä isoa muutosta valmisteltu monipuolisen ja korkeatasoisen asiantuntijajoukon sekä edustuksellisen poliittisen ryhmän voimin.

Tässä yhteydessä on ilo kertoa onnistuneesta, julkisen puolen koko Satakuntaa koskevasta diagnostisten palveluiden integraatiosta, joka antaa mallia ja pohjaa erinomaisesti tuleviin haasteisiin ja valmisteluun.

Nykyisen Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos Satadiagin keskeisimpään julkiseen asiakaskuntaan kuuluvat kliinikot, satakuntalaiset potilaat sekä kuntaomistajat.

Satadiagin tavoitteena koko kolmentoista toimintavuoden aikana on ollut tarjota diagnostisia palveluita mahdollisimman kattavasti koko Satakunnan alueella.

Tämän integraatioprojektin ammattimainen suunnittelu, toteutus ja luottamus sekä henkilösuhteiden merkitys ovat edellyttäneet vahvaa tiedolla johtamista. Satadiagin viisijäseninen johtokunta on kehittämisinnossaan voinut osallistua avoimeen vuorovaikutukseen ja luottanut läpinäkyvään johtamiseen.

Sairaanhoidon tukipalveluiden integraatiotilanne Satakunnassa tämän vuoden alussa on 100 prosenttia julkisen kuvantamisen osalta ja 1. maaliskuuta lähtien koko Satakunnan julkinen laboratoriotoiminta on sataprosenttisesti integroitu Satadiagin liikelaitokseen.

Tässä on hyvää benchmarkkaus- mallia tuleviin hyvinvointialueen valmisteluihin. Huippuosaajia löytyy Satadiagista.

Olen saanut olla kolmetoista vuotta Satadiagin toiminnassa johtokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja jäsenenä. Koko toiminnan ajan on näkynyt johdon ja henkilöstön dynaaminen, sitoutunut ja hyvin motivoitunut toiminta. Kiitän sydämellisesti kaikkia ja annan julkiset bonukset tässä.

Helvi Walli

kunnallisnevos, liikunnan ja terveystiedon lehtori emerita, aluevaaliehdokas (kok.)

Pori