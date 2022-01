Hyvinvointialuemuutoksessa useasta organisaatiosta muuntautuu keskitetty iso organisaatio. Tätä on ajateltu yhdeksi ratkaisuksi menojen kasvun hillitsemiseksi.

Tämän saavuttaminen ei vaikuta kovin todennäköiseltä. Uudistuksesta uhkaa ennemminkin tulla niin kallis, että palveluiden heikentymisen uhka on todellinen.

Vaalitenttejä katsoessani olen havainnut oppositiossa olevan enemmän huolta rahojen riittävyydestä kuin hallituspuolueiden edustajilla. Yleensä tämä menee toisinpäin: oppositio lupaa kuun taivaalta, mutta hallitusvastuussa olevat kiristelevät hampaita.

Porissa valtuutetut ovat talousarviokirjassa nähneet perusturvan tulevaisuuden kasvavat menoarviot. Menojen kasvu ei siis sinänsä tule yllätyksenä.

Isommista organisaatioista saatavat säästöt eivät ole kuitenkaan itsestäänselviä. Päätöksenteko voi kerrostua, tekeminen byrokratisoitua ja samalla tapahtua sen eri osien etääntymistä. Tällöin esimerkiksi organisaation ylätasoilla ja alemmilla tasoilla ei ymmärretäkään toisiaan. Jos tämä johtaa työhyvinvoinnin laskuun, laskee työn tehokkuus ja mielekkyys, ja menot voivat edelleen kasvaa. Muutosjohtamisessa onnistuminen on siksi tärkeää.

Itse koen, että hoidoissa on erityisesti merkityksellistä saada oikeaa ja hyvää hoitoa. Käytännössä tämä usein tarkoittaa oikeaa diagnoosia ja sitä seuraavaa laadukasta hoitoketjua. Itsestäänselvää on, että hoitoon pääsyn nopeudellakin on tässä merkitystä.

Sotessa on lopulta kyse kokonaispaketin onnistumisesta ja toimivuudesta. Tähän liittyy useita eri osakokonaisuuksia, jotka on saatava toimimaan yhdessä ja tehokkaasti.

Satakunnassa tähän on onneksi hyvät mahdollisuudet.

Arto Nurmi

kaupunginvaltuutettu, aluevaaliehdokas (ps.)

Pori