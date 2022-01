Yleisesti vaalien ja nyt ensimmäistä kertaa aluevaalien alla poliitikot kertovat mielellään, mitä pitäisi tehdä paremmin.

SK:n palautekanavissa lukijat oikeutetusti toteavat, että tavoitteita kyllä osataan luetella, mutta konkreettisia toimenpiteitä tai ratkaisuja harvemmin kerrotaan. Sama vaivannee myös meitä korkeakouluissa työskenteleviä.

Yliopistokoulutuksen lisääminen Satakunnassa on välttämätöntä. Lienee myös selvää, että ammattikorkeakoulun merkitys alueelle on aivan keskeinen. Mitä sitten Samk haluaa tehdä paremmin, miksi ja miten? Samkin päätehtävä on alueen elinkeinoelämän palveleminen. Tällä hetkellä se tarkoittaa erityisesti kolmeen asiaan panostamista.

1. Osaavan työvoiman tuottamista. Oikeammin olisi sanoa yritysten ja julkisten organisaatioiden tarpeisiin sopivan työvoiman tuottamista.

Kahden viimeisimmän tilastovuoden mukaan 46,3 prosenttia Samkin opiskelijoista tulee Satakunnasta ja 54,5 prosenttia valmistuvista jää töihin Satakuntaan, joten näiden lukujen mukainen "vaihtotase" on elinkeinoelämän kannalta ilahduttavan positiivinen. Tämä ei kuitenkaan riitä. Vaihtotasetta täytyy parantaa.

Samkista tutkinto-opiskelijoina valmistuvat eivät riitä vastaamaan alueen työvoimatarpeisiin, joten Samkin tulee hakea nykyistä enemmän nopeita 1‐2 vuoden muunto‐ ja täsmätäydennyskoulutuksia.

Tämä ei kuitenkaan tuo uutta työvoimaa markkinoille. Siksi toinen ratkaisu on julkisuudessa paljon esillä ollut opiskeluperäisen maahanmuuton lisääminen. Lisääminenkään ei riitä, jos ulkomaalaisia opiskelijoita ei saada kiinnitettyä heti ensimmäisen vuoden aikana maakuntaan ja sen työpaikkoihin. Tähän ratkaisuna Samk avaa Youragent.fi -palvelun, jossa myös seurataan opiskelijan urapolun kehittymistä koko opiskeluajan.

2. Uusien yritysten sparraamista. Samkin Yrityskiihdyttämö on tuottanut yli 350 yritystä ja kiihdyttämösopimuksia on tehty yli 600. Tälläkin hetkellä Samkissa opiskelee lähes 100 yrittäjää tutkinto-opiskelijoina. Toiminta on keskittynyt omiin opiskelijoihin. Tämä ei kuitenkaan enää riitä. Kiihdyttämö pitää saada kaikkien hyödynnettäväksi.

Yrityskiihdyttämön palvelut onkin avattu kaikille yrittäjille koko Satakunnassa. Samkin kaksitoista kiihdyttämömentoria palvelevat nyt kaikkia sparrausta tarvitsevia yrittäjiä heidän kasvupolullaan.

3. Yritysten kasvun tukemista. Jokainen yritys haluaa parantaa kilpailukykyään ja henkilöstön hyvinvointia. Listalla on myös digitalisaatioon ja vähähiilisyyteen panostaminen. Samk on toiminut yritysten kumppaneina lähinnä yksittäisissä projekteissa ja hankekokonaisuuksissa. Hyvänä poikkeuksena, ja ehkä myös menestystarinana, on ollut RoboAI -tutkimus- ja tuotekehityskeskus yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Tämä ei kuitenkaan riitä.

RoboAI-keskusta onkin vahvistettu teknologiametalli- ja akkuosaamisella yhteistyössä Prizztechin kanssa. Samk on perustanut kolme uutta keskusta tukemaan yrityksiä toiminnan kehittämisessä ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä: Merilogistiikan tutkimuskeskus, Tutkimuskeskus WANDER ja Matkailun kehittämiskeskus. Helmikuussa lanseerataan uusi Tiedolla johtamisen keskus, joka tulee auttamaan yrityksiä tietoon perustuvassa päätöksenteossa uuden tai paremman liiketoiminnan tuottamiseksi.

Cimmo Nurmi

Kirjoittaja on tutkimuksen vararehtori, Samk