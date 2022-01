Mitä taitoja aluevaltuutetulta on hyvä löytyä sote-kokemuksen lisäksi?

Aluevaaleista on hyvää vauhtia muodostumassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vaalit, mikä sinänsä ei ole erityisen yllättävää – aluevaltuuston tehtäväksi muodostuu hyvinvointialueen johtaminen. Aluevaalien sijaan moni puhuukin sote-vaaleista.

Mitä hyvinvointialueen johtaminen sitten pitää sisällään? Valtioneuvosto listaa aluevaltuuston tehtäviksi päättämisen muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Aluevaltuuston tehtävät tulevat siis koostumaan pääasiassa hallinnollisista tehtävistä. Samaan aikaan tulisi kyetä perehtymään sote-alan valtavan suureen toimialueeseen ja miettiä erityisen tarkkaan, miten hyvinvointialueen rahat tullaan käyttämään niin, että se palvelee koko aluetta parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuten tehtävälistauksesta näkyy, ovat strategiataidot, budjetointitaidot ja organisaatio-osaaminen kovassa huudossa, kun hyvinvointialuetta aletaan johtamaan. Näiden lisäksi valtuutetulta vaaditaan asiantuntijoiden, kenttätyöntekijöiden ja erityisesti sote-palveluiden käyttäjiltä saadun informaation sisäistämistä ja soveltamista valtuustotyöhön. Päätökset kun pitää pystyä perustelemaan ja pohjaamaan tutkittuun tietoon mutuilun sijaan.

Miksi aluevaltuustoon kannattaisi äänestää myös muita kuin sote-alan ammattilaisia?

Esimerkiksi siksi, että edessä on organisaatiouudistuksia, strategisia uudistuksia ja erinäisten tieto- ja käyttöjärjestelmien uudistuksia. Näihin on paljon osaamista tarjolla myös sote-alan ulkopuolelta. Jokaisen palveluja jatkossakin käyttävän etu on monialaista osaamista edustava aluevaltuusto

Marianna Hanni

aluevaaliehdokas (vihr.)

Rauma