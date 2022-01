Timo hyvä. Esiinnyit Satakunnan vihreiden vaalivideolla (10.1.) ja kahteen kertaan totesit olevasi kokoomuksen talouspolitiikan kannattaja. Reilua olisi ollut sanoa asia jo ennen kunnallisvaaleja, kun olit ehdolla köyhyystutkijan johtamassa puolueessa.

Hyvä, että edes nyt.

Näin aluevaalien alla, tiedätkö puolueen, joka innokkaammin kuin kokoomus on ajanut sosiaali- ja terveysmäärärahojen alibudjetointia?

Sen seuraukset ovat näkyneet vaikeutena päästä lääkärille. Yksi seuraus on ollut ”esperi-tapaukset” – iäkkäitä suomalaisia hoidetaan huonosti, liian vähillä voimavaroilla.

Suomi käyttää julkista rahaa terveydenhuoltoon vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Kun emme ole muita terveempiä, ei kai tuo ole ylpeyden aihe?

Olet kiistatta väestökysymysten asiantuntija, ja puhut paljon myös työvoimapulasta. Kerro minulle, millä tavalla lisäisit hoitoalan houkuttelevuutta, kun Sipilän hallitus – kokoomus ja perussuomalaiset täysillä mukana – leikkasivat kikyssä pienituloisten ihmisten tuloja sadoilla euroilla useana vuonna?

Lopputuloksena oli ihmisten syvä katkeruus ja ammatinvaihdot.

Kansa on valmis maksamaan runsaalla kädellä veroja, kun se saa vastineeksi hyviä palveluja. Asiasta on kymmeniä tutkimuksia. Kokoomuksen vastaus on jatkuvat suurituloisten veronalennukset, jotka murentavat palveluja.

Tärkeä kysymys aluevaalien alla: kumpi on sinun linjasi?

Toinen kokoomuksen vastaus on yksityistäminen. Onko sinusta oikein, että sairauksilla, vanhuudella ja lastensuojelulla kerätään suuria voittoja?

Osa vie vielä rahansa piiloon ulkomaille. Kokoomuksen poliitikoista Laura Räty ja Lasse Männistö siirtyivät jo hyvissä ajoin alan yksityisiin suuryrityksiin odottelemaan veronmaksajien rahojen saapumista.

Kiistämättä kokoomuksen politiikka on tuonut tuloksia. Niin hyvin, että aihetta häpeämiseen on muissakin puolueissa.

Kaikista terveysmenoista käytettiin vuonna 2000 terveyskeskuksissa 20 prosenttia, vuonna 2017 enää 13 prosenttia. Kaikista tehostustoimista huolimatta siinä on syy, miksi lääkäriin on vaikea päästä.

Kokoomus ajoi innolla THL:ää alas. Pandemian päivinä ei kovin kaukonäköistä, vai mitä olet mieltä?

Kun apulaisprofessori Paulus Torkki sanoi Helsingin Sanomissa (14.1.) ”Suomessa on vähennetty erikoissairaanhoidon vuodepaikkojen määrä tosi pieneksi”, ainakin yksi puolue saattoi taputtaa rintaansa.

Mitä luulet Timo, mikä puolue?

Luulen meidän molempien yleisesti kannattavan tervettä järkeä. Kehotan kuitenkin varovaisuuteen. Toimittaja Marko Junkkari kirjoitti, että terve järki on kokoomuksen salakieltä, johon kätketään pyrkimys terveyskeskusten lakkautuksiin.

Terveen järjenkin suhteen on oltava valikoiva, vai mitä?

Puhutaan suhteesta yritystoimintaan ja rakennemuutoksista vaikka kasvokkain. Edellä luetelluilla asioilla on suora yhteys aluevaaleihin.

Tapio Furuholm

aluevaaliehdokas (vas.)

Pori