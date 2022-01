Satakunnan pelastuslaitos on yksi osa hyvinvointipalveluita, jossa henkilöstön riittävyys on ollut esillä viime aikoina. Avi on viestinyt asiasta Porin kaupungille.

Käytännössä lisähenkilöstön palkkaamiseen tarvittaisiin arviolta 800 000 euroa. Se tarkoittaa, että tälle vuodelle viime vuodesta ”riisuttu” noin 21 miljoonan euron budjetti tulee uusien aluevaltuutettujen syyniin.

Kaluston osalta tilanne on kohtuullinen.

Huolestuttavaa on myös henkilöstön ikääntymisen ja muiden alueiden pelastuslaitosten palvelukseen siirtyneiden ammattilaisten määrän vaikutukset palveluihin. Koko maan osalta pelastushenkilöstön nykyiset koulutusmäärät ovat riittämättömät korvaamaan poistuvaa henkilöstöä.

Kuopiossa sijaitsevasta Pelastusopistosta valmistuu noin 130 pelastus- ja palomiestä ja naista Helsingin oman koulutusyksikön lisäksi.

Myös muun hoitohenkilöstön osalta hyvinvointialueet tulevat kilpailemaan henkilöstöresursseista.

Kuinka vahva on Satakunnan asema tässä kisassa?

Porissa toimii kaupungin rahoittaman säätiön ylläpitämä pelastusharjoitusalue. Kuopion Pelastusopiston harjoitusalue on suurin ja monipuolisin. Maan muista harjoitusalueista poiketen Porilla on mahdollisuus kasvaa omalle tasolleen jo nykyisten linjausten pohjalta. Monipuoliset harjoittelu- ja turvallisuuslaitteistot ovat kiitettävällä tavalla palvelleet satakuntalaisten yritysten ja yhteisöjen koulutustarpeita.

Satakunnassa on oltava entistä aktiivisempia palvelujen markkinoimiseksi valtakunnallisesti ja tuotava esille linjauksia, joilla koko valtakunnan puitteissa tapahtuvaa turvallisuus- ja pelastusharjoitustoimintaa kehitetään.

Tähän maakunnalla on hyvät lähtökohdat. Olemme jo nyt valtakunnan tärkeimpiä teollisuuskeskittymiä, jolle oman lisänsä tuovat Olkiluodon ydinvoimalat ja satamat. Liikenne- ja sähköverkostot ovat osa kansallista verkostoa, joiden turvallisuus ja toimintavarmuus on voitava turvata myös poikkeusoloissa. Uudet teolliset investoinnit ovat kasvussa maakunnassa. Näin on erityisesti Harjavallassa.

Olisikin tärkeätä, että sen turvallisuusluokitus tulisi nostaa samalle tasolle kuin Porin ja Rauman.

Satakunta on ryhtynyt ennakkoluulottomasti kehittämään eri palveluyksiköiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on yhdistää ensiapu, vanhuspalvelu ja sairaanhoitopiirin Satasairaala yhdeksi palveluverkoksi, jonka henkilöstön käyttöä ja liikkumista koordinoidaan sähköisessä verkossa mobiilina. Kulloiseenkin palvelutarpeeseen voidaan yhdellä viestillä käynnistää ja osoittaa palveluyksikkö ja näin välttää päällekkäiset, kustannuksia kasvattavat palvelusuoritteet.

Paavo Kajander

aluevaaliehdokas (kesk.)

Pori