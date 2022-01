Tuleva hyvinvointialue haastaa päättäjiä sitoutumaan pitkä jänteisempään toimintamalliin ja aktiiviseen kuuntelemisen taitoon.

Minua on aina häirinnyt sote-asioissa poukkoilevuus. Yleensä toimintatavoitteet ovat olleet poliittisia ja muuttuneet liian nopeassa tahdissa riippuen siitä, kuka kulloinkin on vallassa. Tämä ongelma on tietenkin myös valtakunnallinen.

Yksityisen toimijan on ollut vaikea pysyä tässä rytmissä mukana. Tämä vaikuttaa vahvasti myös palvelujen tarvitsijaan.

Puhun nyt tässä ikäihmisten palveluista, koska olen toiminut vuosia tehostetun palveluasumisen palvelujen tuottajana.

Poukkoileva toiminta on viime vuosina luonut suurta pelkoa ikäihmisille palvelujen saamisesta silloin, jos tarve tulee. Suurta ahdistusta siitä millaiseksi vanhuuden päivät itse kullekin näyttäytyvät.

Kukaan meistä ei voi sanoa tulleen yllätyksenä, että suuret ikäluokatkin vanhenevat. Pitkä ikäkään ihmisillä ei ole uusi asia, saatikka sitä seuraavat palvelujen tarpeet.

Turhaa resurssia kuluu siihen, että terveet aktiivi-ikäiset ihmiset suunnittelevat keskenään ikäihmisille ”halpoja” vaihtoehtoja.

Voimmeko oikeasti päättää, että kaikki haluavat asua kotonaan loppuun saakka joidenkin kohdalla riittämättömillä palveluilla? Voimmeko me päättää, että ikäihmiset muuttuisivat yhtäkkiä niin yhteisöllisiksi, että he asuisivat niin sanotuissa soluasunnoissa ja huolehtisivat toinen toisistaan.

Mielestäni emme voi.

Meillä on tietoa väestörakenteesta, ihmisen iän pituudesta ja sairauksista pitkäjänteisemmän suunnitelman rungoksi. Me tarvitsemme ajanmukaista tietoa ikääntyviltä itseltään, siitä millaisia palveluja he tarvitsevat. Miten he haluavat viettää vanhuuden päivänsä?

Itse palvelujen tuottajana olen tottunut kuuntelemaan risuja ja ruusuja palveluistamme, pidän sitä erityisen tärkeänä asiana kehittymisen kannalta.

Vanhuuden päivät pitää saada viettää ilman pelkoa ja ahdistusta. Tulevalla hyvinvointialueella tulee olla hyvät keskusteluyhteydet palvelujen käyttäjiin, heillä pitää olla konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa, kysymys on kuitenkin heidän oman elämänsä asioista.

Tärkeintä on ihminen.

Taru Anttila

sosiaalialan yrittäjä, sosionomi (AMK), aluevaaliehdokas (kok.)

Pori