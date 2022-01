Huolestuttavasti näyttää siltä, että monista ammattikouluista on tullut liikelaitoksia, jotka tuottavat tutkintoja eivätkä osaamista, kirjoittaja toteaa.

1970-luvulla ajateltiin, että peruskoulun perustamisen jälkeen seuraisi keskiasteen koulutuksen yhtenäistäminen. Näin ei tapahtunut, vaan ammattikoulua ja lukiota kehitetään edelleen erillisinä koulutusmuotoina.

1980-luvulla keskiasteen koulutusuudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää ammatillisen koulutuksen rakenne, siirtyä koko ikäluokan koulutukseen, parantaa jatko-opintomahdollisuuksia sekä nykyaikaistaa tutkinnot vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin.

1990-luvulla ammattitutkintolaki toi aikuisille näyttötutkintojärjestelmän. Tutkinnon perusteissa määritellään osaaminen, joka tulee aidoissa työtilanteissa näyttää. Aikaisempi osaaminen tunnustetaan ja opiskeluaika määräytyy yksilöllisen opiskelutarpeen mukaan.

2000-luvulla perustutkintojen tavoiteajaksi asetettiin kolme vuotta, johon sisältyy puolen vuoden työssäoppiminen. Tutkinnon suorittaneet saivat yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osaamisperusteisuutta vahvistettiin ottamalla käyttöön osaamispisteet.

2018 käynnistetyssä reformissa uudistettiin lakia, rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Lisättiin yksilöllisyyttä, itseohjautuvuutta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Jatkuvien uudistusten tuloksena ammatillisesta koulutuksesta on muodostunut erittäin monimutkainen järjestelmä. Opetusta on vähennetty ja osaamisen hankkiminen on siirretty pääosin opiskelijan vastuulle. Opettajien aika kuluu opiskelijoiden henkilökohtaistamiseen ja osaamisen arviointiin, mutta opetukseen ei aikaa riitä.

Monen opiskelijan osaaminen jää niin heikoksi, että yritykset epäröivät ottaa opiskelijoita työssäoppimaan tai palkata tutkinnon suorittaneita töihin. VTV totesi 2021, että yhä useampi yritys kokee työharjoittelijan enemmän taakaksi kuin hyödyksi.

Huolestuttavasti näyttää siltä, että monista ammattikouluista on tullut liikelaitoksia, jotka tuottavat tutkintoja eivätkä osaamista.

Seuraavassa uudistuksessa keskiöön tulisi nostaa oppijat ja opettajat, sillä viime kädessä kysymys on koulutuksen järjestämisestä niin, että opettajat saavat opettaa ja opiskelijat opiskella ja oppia.

Jukka Söderdahl

Pori