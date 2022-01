Nyt nyt on hyvä hetki haastaa vanhoja toimintatapoja

Elämme historiallisia hetkiä. Koko hyvinvointivaltiomme perusta muuttuu aluevaalien myötä. Moni pelkää palvelujen heikentyvän ja kustannusten nousevan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen siirtyessä pois kunnallisesta päätösvallasta. Se riski onkin varmasti olemassa, jos ei sitä vastaan tartuta määrätietoisesti toimeen. Uhkakuva toteutuu, jos ei palvelujen kustannustehokkuus ole aidosti tulevan valtuuston strateginen tavoite laadun rinnalla.

Muutos on kuitenkin myös mahdollisuus ja jopa välttämättömyys. Väestörakenteen muutos luo haasteita, joihin on tartuttava nopeasti uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja rohkeasti hyödyntäen. Nyt valittava aluevaltuusto on luomassa pohjaa Satakunnan peruspalveluille pitkälle tulevaisuuteen. Se päättää, miten yhteistyötä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä käytännössä rakennetaan.

Vai rakennetaanko ollenkaan.

Aluevaltuuston tehtäviin kuuluu juuri näiden strategisten valintojen tekeminen ja asioiden priorisointi. Nyt valittavilla päättäjillä tulee olla kykyä ja halua hahmottaa asioiden välisiä syy- ja seuraussuhteita ja kokonaisuuksia, nähdä strategioiden ja toimenpiteiden vaikutukset pidemmällä aikavälillä sekä ymmärtää myös talousasioita.

Päättäjiksi tulee valita myös muita kuin terveydenhuollon ammattilaisia. Tarvitaan myös alan ulkopuolista, tavallisen ihmisen näkökulmaa. Mielestäni nyt on hetki haastaa vanhoja toimintatapoja, jotka estävät tietojen joustavan siirtymisen ja haittaavat joustavaa asiakaspalvelua. Organisaatiolähtöisen kehittämisen sijaan uudistus pitäisi tehdä asiakaskeskeisesti.

Kaikki mahdollinen byrokratia pitäisi nyt aktiivisesti pyrkiä purkamaan – ja varsinkin varoa sen lisäämistä uuden hallintotason myötä. Käytäntöjen yksinkertaistaminen tuo monessa organisaatiossa merkittäviä säästöjä ja lisää työtyytyväisyyttä.

Äänestämällä voit vaikuttaa. Koska tärkeintä on ihminen.

Hanna Tuominen

johtajuusvalmentaja, KTM, aluevaaliehdokas (kok.)

Eurajoki