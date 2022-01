Satakunnan Kansassa on pitkään ollut keskustelua yliopistollisen koulutuksen tärkeydestä. Alueen elinvoimaisuus, houkuttelevuus sekä yritysten kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttävät monipuolista ja koulutustarjontaa. Jatkuvan oppimisen koulutusmaailmassa opiskelumahdollisuus pitää olla tarjolla iästä tai asuinpaikasta riippumatta.

Keskusteluista on voinut saada käsityksen, että Porissa tarjottava yliopistollinen koulutus olisi vaatimatonta. Sitä se ei ole.

Tampereen yliopisto (fuusioitunut) on tarjonnut Porissa yliopistollista tutkintokoulutusta sekä täydennyskoulutusta yli 30 vuoden ajan. Viime vuoden yhteishaussa Tampereen yliopiston maisterihaun ensisijaisten hakemusten määrän perusteella suosituin hakukohde oli Porin johtamisen ja tietotekniikan koulutusohjelma.

Yhteiskuntatieteillä on Porissa tarjonnassa useita alueellisesti tärkeitä tutkinto-ohjelmia, esimerkiksi sosiaalityön koulutusohjelma.

Keskusteltaessa korkeakoulujen lisäaloituspaikoista on puuttunut tieto Porin yliopistokeskuksen uusista aloituspaikoista. Tampereen yliopisto ilmoitti lokakuussa, että se aloittaa uudet tutkintokoulutukset sekä Porin että Seinäjoen yliopistokeskuksissa syksyllä 2022. Molemmille paikkakunnille tulee 20 aloituspaikkaa, joissa voi opiskella tietojenkäsittelyn filosofian maisteriksi tai tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Myöhemmin kerrottiin myös Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston suunnitteilla olevasta yhteisestä tekniikan kandiohjelmasta (SK 9.12.2021), jonka on tarkoitus alkaa syksyllä 2023.

Porin yliopistokeskuksen kautta alueelle tulee myös kansainvälisiä opiskelijoita. Tampereen yliopistolla ja Turun yliopistolla on yliopistokeskuksessa yhteinen vaihto-ohjelma tänne saapuville Erasmus-opiskelijoille. Tampereen yliopistolla on lisäksi sopimus ranskalaisen teknillisen yliopiston ESIEA:n kanssa opiskelijavaihdosta Poriin. ESIEA on ollut erittäin tyytyväinen tähän yhteistyöhön.

Pariisissa ja Lavalissa toimiva teknillinen yliopisto siis maksaa Tampereen yliopistolle siitä, että se voi lähettää opiskelijaryhmän Poriin. Vaihto-opiskelijat asuvat Porissa ja hyödyntävät alueen palveluja, joten opiskelijavaihdolla on myös aluetaloudellista merkitystä. Moni opiskelija on tullut vaihtojaksonsa jälkeen uudestaan Poriin tapaamaan suomalaisia opiskelukavereitaan.

Yliopisto-opiskelun todelliset hyödyt mitataan vasta vuosien kuluttua. Nykyiset opiskelijat ovat tulevaisuuden päätöksentekijöitä. Pori ja Satakunta tarvitsevat laadukasta yliopistokoulutusta. Tampereen yliopisto vastaa tähän haasteeseen jatkossakin.

Eija Reinikka

palveluasiantuntija

Tampereen yliopisto, Porin yliopistokeskus