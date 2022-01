Aluevaaleista on ollut näillä sivuilla jo kymmeniä kirjoituksia, joissa on esitetty monia sinänsä hyviä näkökohtia eri intressiryhmien tarpeista. Valitettavasti kirjoitukset ovat olleet jokseenkin puuduttavaa luettavaa. Se ei ole kokonaan kirjoittajien syytä, vaan syy on itse aiheessa.

Eri ihmisryhmien tarpeet ovat tietenkin vakavasti otettavia asioita. Niissä ei olekaan juuri muuta erimielisyyden aihetta kuin resurssien mitoittaminen suhteessa muihin vaatimuksiin ja yhteisen kassan riittävyyteen.

Aluevaltuuston työ tulee olemaan tästä syystä rankkaa puurtamista, eikä siinä ole tilaisuuksia sankaritekoihin. Virheitä tulee vuoren varmasti ja silloin osuu tuulettimeen muutakin kuin raikasta ilmaa.

Vuonna 1972 uusi kansanterveyslaki velvoitti kunnat yksin tai yhdessä naapurikuntien kanssa järjestämään kuntalaisille kattavat perusterveydenhuollon palvelut. Tuolloin syntynyt suomalainen terveyskeskusverkosto oli kansainvälisesti edistyksellinen ja ainutlaatuinen.

Maailma on kuitenkin 50 vuodessa muuttunut. Suuri osa maaseudun väestä on siirtynyt teollisuus- tai palvelutyöhön kaupunkeihin. Pienten kuntien kyky vastata kuntalaistensa sosiaali- ja terveyspalveluista on heikentynyt.

Muitakin suuria muutoksia on tapahtunut.

Liikenne on kasvanut valtavasti. Toisaalta julkinen liikenne on reuna-alueilla heikentynyt tuntuvasti. Tekninen kehitys on ollut huimaa ja tietotaito on lisääntynyt kaikkialla, mutta erityisesti kuitenkin uudistuksen kannalta tärkeillä tietotekniikan ja terveydenhuollon aloilla.

Soteuudistus on vastaus näihin muutoksiin.

Soteuudistuksen myötä kaupunkien väestön volyymi tulee tukemaan haja-asutusalueiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta samalla päätösvalta näyttää keskittyvän sinne, mistä rahat tulevat.

Tosin toistaiseksi asiaa hämärtää valtion rooli rahan kerääjänä ja jakajana. Vaikka valtio kapellimestarina johtaakin orkesteria, niin maksajien kuoron ääni on tässä konsertissa voimakkaampi kuin maakunnan huilujen sointi.

Maalikylissä näyttää olevan melko yleinen näkemys, että syrjemmällä lähipalvelut turvataan siirtämällä ne vähän kauemmaksi.

Aluevaltuutettujen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että koko hyvinvointialueella toteutetaan sote-uudistuksen suuria periaatteita eli että alueen kaikki toimintalohkot – sosiaalityö, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja pelastustoimi – tekevät saumatonta yhteistyötä keskenään, että varhaisen avun periaatetta noudatetaan johdonmukaisesti ja että nimenomaan perusterveydenhuoltoa vahvistetaan.

Aluevaltuuston on kaikella mahdollisella hartaudella etsittävä koko maakunnan aitoa yhteistä etua.

Ja sitten tullaankin siihen tuttuun pulmaan; yhteinen etu näyttää erilaiselta, kun sitä katsoo Eurasta, Siikaisista, Porista, Huittisista tai Nakkilasta.

Vai olisiko korona opettanut meille jotain?

Erik Sallinen

varatuomari, aluevaaliehdokas (sd.)

Nakkila