Olen julkisten terveyspalveluiden käyttäjä ollut koko ikäni, sillä koskaan en ole saanut nauttia sellaisesta edusta kuin työterveyshuolto. Olen siis aina ollut perusturvan palveluiden asiakas.

Meriporilaisena olen saanut käyttää Pihlavan terveysaseman palveluita. Sieltä minä ja perheeni olemme saaneet avun. Lähetteitä ollaan saatu erikoissairaanhoitoon ja palvelu on ollut hyvää. Voinkin sanoa, että vauvasta vaariin on apua saatu.

Kokemusta on lähiomaisen kohdalla myös kotihoidosta ja olemme olleet siihen tyytyväisiä. Omainen on voinut asua kotonaan palveluiden ja omaisten avulla.

Pidän tärkeänä, että saamme läheltä apua terveysongelmiin, ja varsinkin täällä Meri-Porissa, mistä on nykyään vaikea päästä julkisilla välineillä keskustaan, koska bussiliikennettä on rajusti karsittu.

Hienoa, että on osaava henkilökunta ja laboratoriopalvelut inhimillisen matkan takana.

Huonoa on se, että on karsittu palveluverkosta muualta Meri-Porista, mutta puolustan Pihlavan terveysasemaa, sillä se on erittäin tärkeä.

Kirsi Sandberg

Aluevaaliehdokas (sd.)

Pori